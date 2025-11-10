Thép Xanh Nam Định, Hà Nội níu chân nhau trong cuộc đua vô địch

TPO - Hai đội cầm hoà 1-1 trong cuộc đối đầu thuộc vòng 11 LPBank V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thiên Trường chiều 10/11. Kết quả khiến vị trí của cả CLB Hà Nội và Thép Xanh Nam Định không có nhiều cải thiện trên bảng xếp hạng.

time Hết giờ! Thép Xanh Nam Định 1-1 Hà Nội FC Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp hai và Thép Xanh Nam Định cùng Hà Nội FC rời sân với tỷ số hòa 1-1. Với người hâm mộ, đây là trận đấu đáng nhớ bởi hai pha lập công đẹp mắt được ghi bởi Lucas Alves và Xuân Mạnh. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Có 5 phút để hai đội tìm kiếm chiến thắng trên sân Thiên Trường. report Percy Tau lại ngã Phút 86: Percy Tau lại ngã trong vòng cấm Hà Nội FC nhưng trọng tài Lê Vũ Linh vẫn xua tay. Người hâm mộ trên sân Thiên Trường liên tục hét lên, đòi check VAR. substitution Hà Nội FC tung bộ đôi tấn công vào sân Phút 82: Văn Trường và Tuấn Hải cùng vào sân, mang theo những hy vọng của Hà Nội FC. Hùng Dũng và Luiz Fernando rời sân. report Không có bàn thắng cho Percy Tau! Phút 80: Percy Tau tung hoành giữa vòng vây các cầu thủ áo tím và tung ra cú dứt điểm bằng chân phải. Quan Văn Chuẩn đã chôn chân, nhưng bóng đi chệch cột vô cùng đáng tiếc. report Nhịp điệu chậm lại Phút 79: Nhịp độ trận đấu giảm nhiều so với hiệp một. Ngoài việc cầu thủ hai đội suy giảm thể lực, dường như cả Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC cũng quyết định không mạo hiểm. substitution Lý Công Hoàng Anh chấn thương Phút 77: Lý Công Hoàng Anh rời sân với những bước chân tập tễnh. Trần Ngọc Sơn vào thay. substitution Hoàng Hên rời sân Phút 72: Hoàng Hên, người trở lại mái nhà xưa Thiên Trường, đã được rút ra cùng Đậu Văn Toàn. Marlon Moraes và Xuân Tú vào thay. yellow Percy Tau ngã vờ Phút 71: Percy Tau thoát xuống, sau đó ngã trong vòng cấm Hà Nội FC. Tuy nhiên không có phạt đền. Thay vào đó là thẻ vàng dành cho tiền đạo của chủ nhà bởi pha xoạc bóng của Công Nhật chưa chạm chân anh ta. report Không được! Phút 68: Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định có tình huống phối hợp đập nhả đẹp mắt bên cánh trái. Hồng Duy là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. substitution Đội khách thay người đầu tiên Phút 66: HLV Harry Kewell quyết định rút đội trưởng Văn Quyết, thay bằng Hai Long. substitution Caio Cesar rời sân Phút 64: Romulo vào sân thay cho Caio Cesar. Trước đó, Văn Vỹ và Văn Công đã vào thay Tuấn Anh và Văn Đạt. report Không vào!!!! Phút 60: Từ chấm đá phạt, Percy Tau treo bóng đến cột gần và Lucas băng vào dũng mãnh. Đáng tiếc, cú đánh đầu của anh đưa bóng đi chệch cột dọc. report Căng thẳng nổ ra Phút 57: Đã có va chạm giữa Đặng Văn Tới và Daniel Passira. yellow Thẻ vàng cho Đậu Văn Toàn Phút 53: Hà Nội FC phản công nhưng lại không đảm bảo tính tốc độ, cuối cùng để đối phương đoạt lại bóng và sẵn sàng cho đợt lên bóng ngược về phía cầu Quan Văn Chuẩn. Đậu Văn Toàn buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. report Đaẻng cấp của Văn Quyết Phút 48: Văn Quyết di chuyển xuống đáy biên và thể hiện đẳng cấp với pha khống chế bóng điệu nghệ, mang đến cơ hội dứt điểm cho Luis Fernando. Tiếc rằng ngoại binh của Hà Nội FC lại bị trượt chân. time Hiệp hai bắt đầu! Cuộc so tài hấp dẫn giữa Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC trên sân Thiên Trường lại tiếp tục. Đội khách chắc chắn không dừng lại ý định tấn công nhằm kiếm 3 điểm và hãy chờ xem câu trả lời bên phía chủ nhà. Bên phía Thép Xanh Nam Định, HLV Trần Trung Kiến quyết định tung Lâm Ti Phông vào sân thay Văn Vũ. time Hiệp một khép lại Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC rời sân tạm nghỉ sau khi cống hiến 45 phút thực sự bắt mắt, với các diễn biến liên tục và không ít tình huống ngon ăn được tạo ra, với điểm nhấn là hai bàn thắng tuyệt đẹp của Lucas và Xuân Mạnh. report Hà Nội FC thực sự khác biệt Phút 43: Có thể nói dưới thời HLV Harry Kewell, các cầu thủ Hà Nội FC lên bóng mạch lạc, phối hợp nhịp nhàng và rất nhiều ý tưởng. Tuy nhiên đôi khi họ thiếu một chút chính xác để biến tất cả những điều tốt đẹp này thành các cơ hội thực sự. yellow Thẻ vàng cho Tuấn Anh Phút 39: Tuấn Anh phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Quyết. report Cùng chiêm ngưỡng pha lập công ngoạn mục của Xuân Mạnh goal Xuân Mạnh tạo nên tuyệt phẩm, gỡ hòa cho Hà Nội FC Phút 32: Hoàng Hên và Hùng Dũng phối hợp trong vòng cấm Thép Xanh Nam Định, mang đến cơ hội dứt điểm cho Xuân Mạnh. Hậu vệ người xứ Nghệ bất ngờ tung ra cú vuốt bóng ngoạn mục, găm bóng vào góc xa của Nguyên Mạnh. Tỷ số bây giờ là 1-1. corner Đội khách đá 3 quả phạt góc liên tiếp Phút 30: Hai quả bên cánh trái và 1 bên góc phải, nhưng tất cả đều không trở thành những pha bóng nguy hiểm. report Chiến lược của Thép Xanh Nam Định Phút 27: Mặc dù là nhà đương kim vô địch, song những thất bại liên tiếp khiến đội bóng thành Nam xếp lại niềm kiêu hãnh, chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Cho đến nay, chiến thuật này đáng phát huy hiệu quả. report Hà Nội FC chưa thể cụ thể hóa ưu thế Phút 23: Mặc dù cầm bóng nhiều nhưng Hà Nội FC chưa thể tạo ra áp lực ở khu vực 1/3 sân Thép Xanh Nam Định. Hàng thủ kỷ luật của chủ nhà đang khiến đội khách rơi vào bế tắc. report Không được! Phút 17: Thép Xanh Nam Định có tình huống phản công hay, kết thúc bằng đường căng ngang của Lý Công Hoàng Anh để Văn Đạt dứt điểm chệch cột. Sau đó, trọng tài xác định cầu thủ chủ nhà đã việt vị. report Đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 14: Hà Nội FC đang cầm bóng áp đảo, lên đến 67%, đồng thời tạo ra 2 quả phạt góc. Tuy nhiên Thép Xanh Nam Định lại hiệu quả hơn khi có 1 bàn thắng từ phá dứt điểm trúng đích duy nhất. report Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của Thép Xanh Nam Định goal 1-0 cho Thép Xanh Nam Định Phút 7: Thép Xanh Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số sau cú sút quyết đoán của Lucas Alves làm bó tay Văn Chuẩn. Hậu vệ Hà Nội FC phá bóng đến đúng chân trung vệ người Brazil và cầu thủ này xử lý vô cùng tinh tế. report Chủ nhà đáp trả Phút 3: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Percy Tau dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Quan Văn Chuẩn, nhưng bóng đã đi ra cạnh lưới. report Đội khách bị thổi phạt Phút 2: Duy Mạnh dùng tiểu xảo để đoạt bóng từ Nguyên Mạnh, nhưng trọng tài đã thổi còi ngay sau đó. Tiếp theo, thẻ vàng được rút ra cho Thành Chung. report Nguy hiểm! Phút 1: Ở giây thứ 48, Hoàng Hên chuyền bóng để Hùng Dũng thoát xuống đáy biên. Tuy nhiên nỗ lực trả ngược bóng lại phía sau của tiền vệ Hà Nội FC đã bị chặn lại. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu muộn vòng 11 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh. Đội chủ nhà giao bóng. report Thép Xanh Nam Định sa sút thế nào sau một năm? Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam đã không biết đến chiến thắng kể từ tháng 9, với 6 trận chỉ hòa (3) và thua (3). Cùng kỳ mùa trước, họ có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 2, tích lũy 19 điểm sau 9 trận để đứng thứ 2. Hiện tại, cũng với 9 trận, họ thắng 2 hòa 3 thua 4, thu về 9 điểm ít ỏi và xếp thứ 10. report Sân Thiên Trường sẵn sàng cho đại chiến report Các cầu thủ Hà Nội FC tại Thiên Trường report Đội hình xuất phát của Hà Nội FC report Đội hình Thép Xanh Nam Định: Tuấn Anh đá chính

Dù đã điều chỉnh vị trí HLV, với ông Nguyễn Trung Kiên cùng trợ lí HLV Andre Lima thay thế ông Vũ Hồng Việt, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa khởi sắc. Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam tiếp tục đánh rơi 4 điểm sau 2 trận hòa HAGL và Đà Nẵng, sau đó tới AFC Champions League Two và thua Gamba Osaka trong một trận đấu có nhiều tiếc nuối.

Khi chuỗi không thắng ngày càng kéo dài thêm, Thép Xanh Nam Định hy vọng có một cú hích trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC chiều nay. Đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, họ cần tối đa điểm số để quay trở lại phía trên, tái khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương. Có điều Hà Nội FC cũng khát điểm không kém. Dưới triều đại HLV Harry Kewell, những đổi thay tích cực về mặt tinh thần và lối chơi đã xuất hiện. Thế nhưng đội bóng thủ đô chưa thể gây dựng thói quen chiến thắng. Thay vào đó là nhịp điệu thắng-thua-thắng-thua.

Trận đấu chiều nay trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sở hữu lợi thế sân nhà cùng quyết tâm phải làm điều gì đó đặc biệt. Ngược lại, Hà Nội FC ổn định hơn về mặt lối chơi, cũng như có phong độ tích cực hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn làm nên 90 phút rực lửa và nhiều bàn thắng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn