Các cầu thủ nhập tịch gian lận bị đội bóng chủ quản cắt hợp đồng, quay lại kiện LĐBĐ Malaysia

TPO - Trong động thái mới nhất, các cầu thủ bị FIFA trừng phạt vì gian dối trong hồ sơ nhập tịch, đang tính đâm đơn kiện LĐBĐ Malaysia (FAM). Họ cho rằng các quan chức FAM phải chịu trách nhiệm khiến sự nghiệp của họ gián đoạn, thậm chí lao dốc.

Như đã biết, hôm 3/11 vừa qua, FIFA thông báo bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và sẽ giữ nguyên các lệnh trừng phạt ban đầu áp dụng cho tổ chức này cũng như 7 cầu thủ gian lận, gồm Hector Hevel, Gabriel Palmeiro, Farcundo Garces, Rodrigo Holgado, Javier Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

FAM chỉ còn cửa kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS). Về lý thuyết, đây sẽ là cơ quan cuối cùng xử lý vấn đề của LĐBĐ Malaysia liên quan đến vụ bê bối nhập tịch. Nếu đơn kháng cáo được chấp thuận, CAS có thẩm quyền xem xét bằng chứng và thậm chí hủy bỏ hoặc sửa đổi các biện pháp trừng phạt do FIFA áp đặt. Nếu CAS bác bỏ đơn kháng cáo, quyết định của FIFA sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc theo luật pháp quốc tế.

Thực tế là các đội bóng sở hữu 7 cầu thủ trên không đủ lạc quan và kiên nhẫn để đợi đến khi FAM mang vụ việc lên CAS. Họ đang có động thái mạnh mẽ với các cầu thủ nhập tịch gian lận. Rodrigo Holgado đã bị America de Cali cắt hợp đồng, Farcundo Garces thì bị loại khỏi danh sách đội 1, thậm chí bị gỡ tên trên trang chủ CLB Alaves.

Nhiều cầu thủ nhập tịch lậu đã bị cắt hợp đồng

Javier Machuca cũng đang đối diện nguy cơ thất nghiệp khi bị Velez Sarsfield đưa vào danh sách chấm dứt hợp đồng. Mới nhất, Gabriel Palmeiro đã bị CLB chủ quản Tenerife chấm dứt ràng buộc trước thời hạn, khiến anh rơi vào cảnh thất nghiệp.

3 trường hợp còn lại vẫn “an toàn” gồm Irazabal, Figueiredo và Hevel thực ra đang thuộc biên chế Johor DT, đội bóng Malaysia do Ismail Tunku, làm chủ. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn cân nhắc đâm đơn kiện FAM vì cho rằng cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã khiến sự nghiệp của cả 7 cầu thủ bị tổn hại.

Tờ Metro viết: “Luật sư của các cầu thủ đang đàm phán để mở vụ kiện FAM. Họ cho rằng lỗi kỹ thuật mà FAM thừa nhận khiến số cầu thủ gặp rắc rối với FIFA. Thu nhập cũng như cơ hội thi đấu của các cầu thủ đã không bị đe dọa nếu họ không phải nhận án treo giò từ FIFA. Động thái của nhóm cầu thủ là yêu cầu FAM bồi thường, để họ được minh oan. Điều này rất quan trọng, đặc biệt khi họ phải tìm CLB mới sau khi án phạt của FIFA kết thúc”.

Động thái mới nhất từ nhóm cầu thủ khiến FAM rơi vào hỗn loạn. Không những phải theo đuổi vụ kiện ở CAS, họ còn phải xoay tiền nộp phạt cho FIFA (gần 12 tỷ đồng) sau khi Bộ Thanh niên Thể thao Malaysia tuyên bố FAM không được lấy ngân sách chính phủ nộp phạt. Các quan chức chính phủ Malaysia cũng đang kêu gọi mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào FAM.