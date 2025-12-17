Khi 'Tiểu Tiên cá' Mỹ Tiên học cách mỉm cười sau những giọt nước mắt

TPO - SEA Games 33 khép lại với Võ Thị Mỹ Tiên không bằng một tấm huy chương vàng lấp lánh ánh Vàng, mà bằng một hành trình trưởng thành đầy áp lực, nước mắt và bản lĩnh, nơi một tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam học cách đối diện chính mình để bước tiếp.

Mỹ Tiên giành 6 huy chương tại SEA Games 33. Ảnh: M.D

'Tiểu Tiên cá' đã không còn buồn

Sáu lần bước lên bục nhận huy chương, với 3 HCB (200m bướm nữ, 400m hỗn hợp cá nhân nữ, 800m tự do nữ) và 3 HCĐ (200m hỗn hợp cá nhân nữ, tiếp sức 4x200m tự do nữ, tiếp sức 4x100m tự do nữ), Võ Thị Mỹ Tiên trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, tấm HCB nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ không chỉ là nỗ lực của Tiên và đồng đội, mà còn là huy chương đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam ở nội dung này tại một kỳ SEA Games, một cột mốc quan trọng mang giá trị mở đường.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất Mỹ Tiên mang về không nằm ở con số huy chương, mà ở cách cô đối diện với chính mình. Thi đấu dày đặc, trải dài ở nhiều cự ly khắc nghiệt, Mỹ Tiên cho thấy sự đa năng, bền bỉ và tinh thần cạnh tranh đáng ghi nhận. Ở tuổi 20, bước vào SEA Games với vai trò một gương mặt trụ cột trong giai đoạn chuyển giao của đội tuyển, cô đã bơi bằng cả trách nhiệm và kỳ vọng đặt nặng lên vai.

Mỹ Tiên 'dũng mãnh' trên đường đua xanh. Ảnh: Ngọc Tú - Quý Lượng

Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất chính là giây phút Mỹ Tiên bật khóc sau khi giành HCB 400m hỗn hợp cá nhân. Đó không phải là nước mắt của thất bại, mà là sự vỡ òa của những áp lực dồn nén. Dưới ánh đèn nhà thi đấu, hình ảnh cô gái trẻ cúi đầu lau nước mắt đã chạm tới trái tim người hâm mộ.

Sau đó, Mỹ Tiên đã bày tỏ trên trang cá nhân: “Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân". Một chia sẻ ngắn gọn, nhưng cho thấy sự trưởng thành của một VĐV đang lớn lên từ áp lực.

Thanh Bảo và Mỹ Tiên "khoe" huy chương SEA Games 33. Ảnh: FBNV

SEA Games 33 cũng ghi dấu ấn đặc biệt của Mỹ Tiên bên người bạn trai, kình ngư Phạm Thanh Bảo. Hành động Thanh Bảo giơ hai ngón tay tạo thành chữ “T” (chữ cái đầu trong tên Mỹ Tiên) động viên và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Mỹ Tiên ngay sau khi giành HCV, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất kỳ Đại hội năm nay.

Tại SEA Games này, Mỹ Tiên giành 6 huy chương, còn Thanh Bảo mang về 3 HCV, đóng góp gần một nửa thành tích của đội tuyển bơi Việt Nam. Không chỉ là những VĐV xuất sắc, họ còn là điểm tựa tinh thần cho nhau giữa môi trường thể thao đỉnh cao đầy khắc nghiệt.

Khép lại SEA Games, Mỹ Tiên đã đăng bức ảnh khoe huy chương bên Thanh Bảo, kèm lời nhắn giản dị: “Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình này của em…” Một câu cảm ơn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa cả chặng đường nỗ lực, yêu thương và sẻ chia.

Video: Trọng Đạt

Một Mỹ Tiên rất khác

Đằng sau những tấm huy chương của Mỹ Tiên hôm nay là một tuổi thơ rất khác. Năm lên 8 tuổi, Mỹ Tiên lớn lên ở vùng Đồng Tháp Mười, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Cô bé gầy gò, nước da sạm nắng khi ấy được các huấn luyện viên bơi ở Tây Ninh (Long An cũ) phát hiện tố chất một cách tình cờ.

Cô của Mỹ Tiên - HLV Trúc Mỹ - là người dạy Tiên những mét bơi đầu tiên. Nhưng biến cố sớm ập đến khi cô qua đời vì bệnh, để lại khoảng trống lớn trong hành trình của cô học trò nhỏ.

Mỹ Tiên tiếp tục tập luyện tại ở Tây Ninh (Long An cũ), rồi được chuyển lên tuyến trên, mang theo ký ức về người thầy đầu tiên và những lời dặn dò chưa kịp nói trọn. Địa phương cũng cất cho mẹ Tiên một căn nhà mới, trở thành điểm tựa để cô yên tâm theo đuổi con đường thể thao.

Mỹ Tiên mở ra kỳ vọng về tương lai tươi sáng cho bơi lội Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Thành tích ngày một nhiều hơn, tiền thưởng từ các giải đấu, Mỹ Tiên dành để phụ giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Ở Long An, Mỹ Tiên được yêu mến không chỉ bởi thành tích, mà bởi sự hiền lành, chịu khó và yêu thương gia đình.

Ở tuổi 20, Mỹ Tiên vẫn còn cả một bầu trời phía trước. SEA Games 33 có thể chưa phải đỉnh cao sự nghiệp, nhưng là cột mốc để cô bước ra khỏi nỗi buồn của kỳ vọng, để hiểu rằng đôi khi chiến thắng lớn nhất là tiếp tục bơi, dù làn nước phía trước vẫn còn rất dài.

SEA Games 33 khép lại. Mỹ Tiên rời đường đua không với danh xưng “nhà vô địch”, mà với tư thế của một tài năng đang trưởng thành, biết đối diện áp lực, biết rơi nước mắt và biết đứng dậy mạnh mẽ hơn.

“Tiểu Tiên cá” ấy đã học được cách mỉm cười sau những buồn bã. Và chính điều đó mới là tấm huy chương quý giá nhất, mở ra kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho bơi lội Việt Nam. Với Mỹ Tiên, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại.