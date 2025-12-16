Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao futsal nam bất ngờ thua sốc Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33?

Tiểu Phùng
TPO - Đội tuyển futsal nam Việt Nam bất ngờ để thua 2-4 trước Malaysia, đối thủ kém 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, ở trận ra quân SEA Games 33.

anh-chup-man-hinh-2025-12-16-luc-191040.png

Trước đó vào ngày 15/12, Malaysia đã để thua chủ nhà Thái Lan 1-7. Trong khi đó, đội tuyển futsal nam Việt Nam vừa đón tin vui tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này có vẻ như đã khiến các học trò của HLV Diego Giustozzi chủ quan. Thực tế ngay phút thứ 3, Việt Nam đã vươn lên dẫn đối thủ 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đa Hải. Tuy nhiên gần như ngay sau đó, Malaysia có bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Bị thủng lưới, đội tuyển futsal Việt Nam đẩy cao đội hình gây sức ép lên đối phương. Sự nóng vội của Việt Nam tạo cơ hội cho Malaysia, đội chơi rất kỷ luật trong ngày hôm nay, thực hiện các đòn phản công. Phút thứ 7, tuyển Malaysia được hưởng một quả đá phạt gián tiếp, Syahir Iqbal Khan phối hợp cùng đồng đội trước khi tung ra cú sút hiểm hóc ghi bàn đưa Malaysia vươn lên dẫn 2-1.

Tình thế càng khó khăn cho Việt Nam khi cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Malaysia có thêm 2 bàn thắng nữa. Những nỗ lực sau đó của Việt Nam chỉ đem lại bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-4.

Thất bại trước Malaysia sẽ khiến thầy trò HLV Giustozzi phải nỗ lực hơn trong phần còn lại tại SEA Games 33. Trong khi đó, đội futsal nữ đã giành quyền vào chung kết, tranh HCV ngày 18/12 tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại:http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #Thái Lan #Diego Giustozzi #futsal Việt Nam #Malaysia

