Vào bán kết SEA Games, futsal nữ nhận thưởng nóng từ VFF

Vĩnh Xuân
TPO - Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng đội tuyển futsal nữ 300 triệu đồng sau thành tích vào bán kết SEA Games 33 với vị trí nhất bảng B.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-164929.png
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam mơ đổi màu huy chương ở SEA Games 33

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng toàn thắng cả 2 trận vòng bảng trước Indonesia và Myanmar.

Chiến thắng trước Myanmar diễn ra đầy cảm xúc khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam để đối thủ dẫn trước 1-0. Thanh Ngân là người lập công giúp Việt Nam gỡ hoà 1-1 trước khi Phương Anh ghi bàn, đưa đội dẫn ngược đối thủ 2-1.

Tuy nhiên một lần nữa, Myanmar có bàn thắng cân bằng cách biệt 2-2, tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục về tỷ số. Nỗ lực ở nửa cuối hiệp 2 đã giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam đánh bại đối thủ 4-2.

Kết quả giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng giành quyền vào bán kết SEA Games 33 với vị trí nhất bảng B. Để động viên các cầu thủ, Thường trực VFF đã quyết định thưởng toàn đội 300 triệu đồng.

Trước thềm SEA Games 33, cả 2 đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam đều được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu chu đáo nhằm hướng đến cuộc đua với các đối thủ lớn trong khu vực. Chủ nhà Thái Lan được xác định chính là thách thức lớn nhất.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #futsal nữ #Nguyễn Đình Hoàng #VFF #Thái Lan

