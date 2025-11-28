Futsal nữ Việt Nam tập huấn Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33

TPO - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc), thực hiện chuyến tập huấn quan trọng kéo dài gần hai tuần.

Đây là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện đánh giá phong độ, hoàn thiện chiến thuật và lựa chọn đội hình tối ưu trước khi bước vào giải đấu khu vực.

Trong đợt tập huấn này, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có tổng cộng 16 vận động viên, trong đó 2 cầu thủ được bổ sung gồm: Trần Thị Thùy Trang và K’Thủa.

Năm vận động viên không tham gia tập huấn tại Hàng Châu gồm các thủ môn: Đinh Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Phương; 3 cầu thủ: Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Huỳnh Như, Nguyễn Phương Anh.

Trong thời gian tại Hàng Châu, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc vào các ngày 30/11 và 5/12. Đây là cơ hội quan trọng để toàn đội cọ xát, nâng cao nhịp độ thi đấu và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước thềm SEA Games 33.

Chia sẻ về đợt tập huấn trong nước vừa qua, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Ban huấn luyện rất hài lòng về tinh thần và sự nghiêm túc tập trung của toàn đội trong từng buổi tập. Đội đã thi đấu hai trận giao hữu trong nước với kết quả tốt và vận hành tương đối hiệu quả các mục tiêu chiến thuật”.

Về mục tiêu của chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 27, HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh: “Đây là dịp để đánh giá quá trình chuẩn bị của toàn đội, nâng cao khả năng thi đấu của từng cầu thủ và lựa chọn đội hình tốt nhất cho SEA Games. Ở kỳ SEA Games sắp tới, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn vì các đội đều tiến bộ rất nhiều. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu từng trận một, phấn đấu đổi màu huy chương, hướng tới thành tích cao nhất”.