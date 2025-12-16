Vì sao Nguyễn Thị Oanh chỉ tạm hài lòng với thành tích ở SEA Games 33?

TPO - Hoàn tất hat-trick huy chương Vàng SEA Games 33, nhưng Nguyễn Thị Oanh chưa thực sự mãn nguyện. Với kỷ lục gia 15 lần giành Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, mục tiêu của cô chưa dừng lại ở đó.

Nguyễn Thị Oanh cùng tấm huy chương vàng thứ ba tại SEA Games 33. (Ảnh: Anh Thắng)

Trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ tại sân vận động Quốc gia Supachalasai, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Cô bứt lên ngay từ thời điểm xuất phát và không bao giờ có dấu hiệu chậm lại. Cuối cùng, sau khi bỏ xa phần còn lại tới gần một nửa chu vi sân, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam cán đích với thành tích 10 phút 13 giây 75.

Trước đó, cô gái sinh năm 1995 hoàn thành cự ly 5.000m với thành tích 16 phút 27 giây 14, tốt hơn nhiều so với 17 phút 00 giây 33 tại SEA Games 32, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10.000m với thành tích 34 phút 27 giây 93. Đó là lý do Nguyễn Thị Oanh nói rằng "không thực sự hài lòng với kết quả giành được trên đất Thái Lan", bởi thành tích trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật không phải tốt nhất.

"Tôi cũng như mọi người khi đã vạch ra mục tiêu đều nỗ lực tập luyện, thi đấu hết sức. Và tấm huy chương Vàng hôm nay chính là trái ngọt của quá trình dài cố gắng ấy", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, "Tuy nhiên thành tích ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật chưa phải cao nhất của tôi, vậy nên có thể nói tôi chưa đạt được mục tiêu của cá nhân mình".

(Ảnh: Anh Thắng)

"Nhìn lại, tôi chỉ tạm hài lòng với kết quả vì đã hoàn thành nhiệm vụ (giành huy chương Vàng ở ba nội dung). Sau đây tôi sẽ nghỉ ngơi để hồi phục, có thể trạng tốt nhất và nỗ lực nhiều hơn để phá vỡ kỷ lục cá nhân trong những giải đấu tiếp theo", cô gái 30 tuổi cho biết.

Nguyễn Thị Oanh cũng bày tỏ, cô chỉ quan tâm cải thiện các thông số cá nhân và hầu như không để ý tới số lượng huy chương đã giành được. Vì vậy, chỉ đến khi báo giới đề cập về kỷ lục số huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games, cô mới biết.

"Tôi luôn ngưỡng mộ chị Nguyễn Thị Huyền, không chỉ bởi số huy chương chị đã có mà cả sự bền bỉ và tinh thần cố gắng không mệt mỏi", cô nói, "Tôi luôn noi gương chị Huyền để nỗ lực tốt hơn mỗi ngày, cải thiện thành tích qua mỗi giải đấu, đồng thời đáp ứng niềm tin mà đồng đội, các thầy cũng như người hâm mộ trao gửi. Với tôi, tấm huy chương Vàng không thuộc về cá nhân tôi, mà tất cả mọi người".

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Anh Thắng)