Người Thái cảm thấy tiếc cho các cô gái bóng chuyền Việt Nam

Thanh Hải
TPO - Trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ đã kết thúc, và trong cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng, người Thái thực sự cảm thấy tiếc cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau những gì họ thể hiện.

20251215-185823.jpg
Khung cảnh hoành tráng của Indoor Stadium Huamark. (Ảnh: Thanh Hải)

Bước ra ngoài Indoor Stadium Huamark với tâm trạng buồn bã vì thấy bại nghiệt ngã của các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tôi hòa vào dòng người hâm mộ Thái Lan đang hân hoan vì chiến thắng.

Người Thái dễ dàng nhận ra tôi là người Việt Nam bởi chiếc mũ trắng gắn cờ đỏ sao vàng, đã vỗ vai tôi và mỉm cười. Một người khác chỉ vào lá cờ trên mũ tôi và giơ ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi.

Nuttawut, chàng thanh niên đến từ Muangthong Thani, thành phố ngoại ô Bangkok, nói với tôi thông qua công cụ dịch trên điện thoại, rằng anh và những người khác hơi bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của ĐT Việt Nam, từ kỹ năng chắn bóng đến phòng thủ và tấn công mạnh mẽ. "Nếu bố tôi có mặt ở đây hôm nay, có lẽ ông ấy sẽ không trụ nổi vì đau tim", Nuttawut cười lớn, đồng thời làm điệu bộ ôm lấy ngực, "Các bạn đã tạo nên một trận đấu nghẹt thở, và khiến chúng tôi lo lắng, nhiều lần tưởng chiến thắng tuột khỏi tay".

20251215-190131.jpg
Người hâm mộ Thái Lan phủ kín khán đài. (Ảnh: Thanh Hải)

Rattasat, một chàng trai khác sống ở Không Chan, Bang Kapi, Bangkok, thì đặt câu hỏi về tính chính xác của pha bóng cuối, khi Pimpichaya Kokram phát bóng về cuối sân và các cô gái Việt Nam chủ động bỏ bóng vì cho rằng bóng ra ngoài, nhưng trọng tài tính điểm cho Thái Lan, tạo nên kết quả chung cuộc 25-23.

"Tôi nghĩ bóng ra ngoài, nhưng dù sao quyết định đã được đưa ra. Tôi không nói Thái Lan thắng không xứng đáng, song cảm thấy cho Việt Nam. Họ đã chơi rất hay và xử lý tốt các áp lực", anh chia sẻ.

Tối 15/12, các cô gái của ĐT bóng chuyền Việt Nam đã chịu đựng sức ép khủng khiếp tại Indoor Stadium Huamark, khi hàng ngàn CĐV Thái Lan không ngừng gầm thét và thúc trống. Khách quan mà nói, bầu không khí họ tạo ra thực sự tuyệt vời, với văn hóa cổ vũ đáng để chúng ta học hỏi.

messenger-creation-b1513249-9506-420d-bf4f-3975149533c4.jpg
Phóng viên báo Tiền Phong tác nghiệp tại Indoor Stadium Huamark. (Ảnh: Thanh Hải)

Tuy nhiên, như Phongsakorn, một người hâm mộ trung niên đến từ Samut Prakan thuộc vùng đô thị Bangkok, nhiều lần những cô gái áo đỏ khiến ông và nhiều người khác chết lặng. "Khi Thái Lan bị dẫn 5-10 ở set cuối, chúng tôi hỏi nhau chuyện gì xảy ra vậy, và chỉ biết chắp tay xin thần che chở", ông nói, "May mắn là thần đã nghe thấy và Thái Lan trở lại".

Với một cái bắt tay, ông Phongsakorn hẹn tôi ở Rajamangala vào ngày 18/12 tới, khi U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam. "Hy vọng hôm ấy không cần đến sức mạnh thần thánh nào để chúng tôi chiến thắng", ông cười. Và tôi thì nói, "chúng ta hãy cùng chờ xem".

Thanh Hải
