Truyền thông Thái Lan phẫn nộ khi VĐV Việt Nam bị BTC SEA Games ‘coi thường mạng sống’

TPO - Khobsanam, tờ báo Thái Lan, đã thể hiện sự bức xúc khi chứng kiến cách hành xử của trọng tài Pencak Silat lẫn ban tổ chức SEA Games 33 trong vụ VĐV Việt Nam ngất bị bỏ mặc trên sân...

Sáng 16/12, một vụ việc gây phẫn nộ ở môn Pencak Silat đã xảy ra khi Nguyễn Minh Triết, VĐV Việt Nam, bị ngất sau cú ra đòn trái luật của đối thủ Muhamad Izzu (Malaysia). Nhưng các trọng tài lại không quan tâm tới sức khỏe của VĐV Việt Nam mà dựng dậy bắt thi đấu tiếp, sau đó xử thua.

Ban huấn luyện của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam lập tức phản ứng dữ dội nhưng không thể thay đổi tình hình. Chứng kiến những hình ảnh này, đến cả truyền thông nước chủ nhà cũng không thể chịu đựng. Tờ Khobsanam bình luận về sự kiện với những ngôn từ đanh thép nhất, nặng nề nhất dành cho ban tổ chức nước chủ nhà.

“Nhưng sự việc liên quan đến sinh mạng của một VĐV như thế này thực sự không thể chấp nhận được. Họ đang coi thường mạng sống của VĐV? Tại sao công tác sơ cứu lại cẩu thả đến vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu VĐV bị thương hoặc tình hình nghiêm trọng hơn?”, ấn phẩm xứ chùa vàng viết.

Minh Triết dính đòn và nằm sân

Tờ báo này cũng khẳng định cú ra đòn của VĐV Malaysia là sai luật rõ ràng và công tác y tế của ban tổ chức thực sự là đáng ngại. Khobsanam viết: “Trong trận đấu, Minh Triết hứng cú ra đòn vào cổ, ngã xuống đất đau đớn và chảy nước dãi. Các đoạn video quay lại cho thấy rõ ràng đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và phạm luật, và VĐV cần được cấp cứu ngay lập tức.

Những tiếng hô "Bác sĩ! Bác sĩ!" để gọi đội y tế đến cấp cứu đã liên tiếp xuất hiện, nhưng mọi việc dường như diễn ra quá chậm, đặc biệt là quá trình đeo găng tay y tế để kiểm tra VĐV và tránh tiếp xúc với dịch cơ thể. Khâu này, các bác sĩ làm tới hơn 1 phút.

Không rõ đội ngũ y tế đã thăm khám hay đánh giá tình trạng của VĐV như thế nào, khi họ để người bị thương nằm trên sân trong vài phút như thế. Chứng kiến sự việc này, bình luận viên Pencak Silat liên tục đặt câu hỏi liệu kết quả cuộc thi có quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng của VĐV hay không? Tại sao đội ngũ y tế không giúp đỡ VĐV ngay lập tức? Tại sao anh ấy lại bị bỏ mặc nằm trên sân như vậy? Và tại sao việc di chuyển VĐV bị thương lại thiếu an toàn đến vậy?”.

Cuối cùng, Khobsanam cũng phải thừa nhận rằng SEA Games 33 là kỳ đại hội rất có vấn đề của Thái Lan, nhiều đến nỗi “quá sức chịu đựng”. Ấn phẩm này kết luận: “Những lùm xùm xung quanh Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 bắt đầu từ lễ khai mạc, nay lại thêm vụ bê bối gian lận liên quan đến đội Liên quân Thái Lan hay vụ ban tổ chức ngó lơ VĐV Việt Nam, thật sự quá sức chịu đựng”.