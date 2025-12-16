Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng

Nguyễn Thị Oanh vẫn vô đối ở đấu trường Đông Nam Á

Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ. Kết quả này hoàn thành mục tiêu đặt ra và chỉ kém chủ nhà Thái Lan 1 HCV.

Riêng "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick HCV, thiết lập kỷ lục giành 15 HCV qua các kỳ SEA Games. Đánh giá về kết quả này, TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các gương mặt được kỳ vọng của Việt Nam đều thể hiện phong độ tốt. Ông Hùng cho biết quá trình chuẩn bị của Việt Nam những năm qua đã bắt đầu tập trung cho các VĐV trẻ giàu tiềm năng để hướng đến các mục tiêu lớn hơn.

Không chỉ Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cho thấy sự thống trị ở khu vực, Quách Thị Lan cũng để lại dấu ấn với tấm HCV cự ly 400m rào nữ. Nguyễn Thị Kim Anh trong khi đó toả sáng ở nội dung nhảy cao.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam hôm nay cũng thông báo thưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam 1 tỷ đồng vì thành tích ở SEA Games 33. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, điền kinh Việt Nam tới đây sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các VĐV trẻ nhằm tạo lứa kế cận.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại:http://fptplay.vn