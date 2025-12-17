Hoàng hậu Thái Lan đã dẫn dắt đội thuyền buồm chủ nhà dẫn đầu tại SEA Games 33 như thế nào?

TPO - Đội thuyền buồm Thái Lan đang tiến gần tới tấm huy chương Vàng SEA Games 33, và Hoàng hậu Suthida là nhân tố quan trọng mang lại vị trí dẫn đầu.

Ngày 16/12, Hoàng hậu Suthida đã đến Câu lạc bộ Du thuyền Ocean Marina Pattaya để dẫn đầu đội tuyển đua thuyền Thái Lan tham gia tranh tài môn thuyền buồm SEA Games 33 nhằm tích điểm trong các cuộc đua 4-5 của hạng thuyền buồm SSL 47. Những đội khác gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. 5 đội sẽ cạnh tranh nhau trên Vịnh Thái Lan, nơi có những con sóng dữ dội và mang đến nhiều rủi ro.

Theo truyền thông Thái Lan, Hoàng hậu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa đóng vai trò nhà chiến lược, lập kế hoạch hành động vừa làm hoa tiêu – một vị trí then chốt để dẫn dắt tàu theo hướng gió chính xác, giúp tàu nhanh chóng tiếp cận phao tiêu.

Trong suốt cuộc thi, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các trên thuyền, Hoàng hậu Suthida còn hỗ trợ đắc lực các thành viên trong đội, thúc đẩy sức mạnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội, qua đó xử lý tốt nhiều tình huống khác nhau, như thu buồm, giúp ổn định thuyền trước gió lớn.

Nhờ vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai của cuộc thi tính điểm, đội tuyển thuyền buồm Thái Lan đã giành vị trí thứ nhất ở cả hai cuộc đua, bỏ xa đội xếp thứ hai Philippines 40 giây ở chặng 4 và cách Malaysia tới 11 phút ở chặng 5.

Sau khi tích lũy điểm từ 5 trong số 8 chặng đua, đội tuyển Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với chỉ 7 điểm phạt. Malaysia đứng thứ hai với 12 điểm phạt, và Myanmar đứng thứ ba với 15 điểm phạt. Tại SEA Games 33, đội có ít điểm phạt nhất sẽ giành huy chương vàng ở nội dung thuyền buồm hỗn hợp SSL.