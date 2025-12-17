Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hoàng hậu Thái Lan đã dẫn dắt đội thuyền buồm chủ nhà dẫn đầu tại SEA Games 33 như thế nào?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội thuyền buồm Thái Lan đang tiến gần tới tấm huy chương Vàng SEA Games 33, và Hoàng hậu Suthida là nhân tố quan trọng mang lại vị trí dẫn đầu.

1000041132.jpg

Ngày 16/12, Hoàng hậu Suthida đã đến Câu lạc bộ Du thuyền Ocean Marina Pattaya để dẫn đầu đội tuyển đua thuyền Thái Lan tham gia tranh tài môn thuyền buồm SEA Games 33 nhằm tích điểm trong các cuộc đua 4-5 của hạng thuyền buồm SSL 47. Những đội khác gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. 5 đội sẽ cạnh tranh nhau trên Vịnh Thái Lan, nơi có những con sóng dữ dội và mang đến nhiều rủi ro.

Theo truyền thông Thái Lan, Hoàng hậu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa đóng vai trò nhà chiến lược, lập kế hoạch hành động vừa làm hoa tiêu – một vị trí then chốt để dẫn dắt tàu theo hướng gió chính xác, giúp tàu nhanh chóng tiếp cận phao tiêu.

Trong suốt cuộc thi, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các trên thuyền, Hoàng hậu Suthida còn hỗ trợ đắc lực các thành viên trong đội, thúc đẩy sức mạnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội, qua đó xử lý tốt nhiều tình huống khác nhau, như thu buồm, giúp ổn định thuyền trước gió lớn.

Nhờ vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai của cuộc thi tính điểm, đội tuyển thuyền buồm Thái Lan đã giành vị trí thứ nhất ở cả hai cuộc đua, bỏ xa đội xếp thứ hai Philippines 40 giây ở chặng 4 và cách Malaysia tới 11 phút ở chặng 5.

Sau khi tích lũy điểm từ 5 trong số 8 chặng đua, đội tuyển Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với chỉ 7 điểm phạt. Malaysia đứng thứ hai với 12 điểm phạt, và Myanmar đứng thứ ba với 15 điểm phạt. Tại SEA Games 33, đội có ít điểm phạt nhất sẽ giành huy chương vàng ở nội dung thuyền buồm hỗn hợp SSL.

Thanh Hải
#Hoàng hậu Thái Lan #Hoàng hậu Thái Lan Suthida Vajiruslongkorn #Hoàng hậu Thái Lan thuyền buồm #Hoàng hậu Thái Lan SEA Games 33 #SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục