Thể thao

Google News

Có hay không chuyện trọng tài xử ép võ sỹ Pencak Silat Việt Nam?

Thanh Hải
TPO - Tại bán kết hạng cân -60kg môn Pencak Silat, võ sỹ Vũ Văn Kiên của Việt Nam đã bị xử thua dù dẫn trước đối thủ chủ nhà Thái Lan tới gần 20 điểm.

screenshot-457-9441-9212.jpg

Sáng ngày 16/12, ở bán kết hạng cân -60kg môn Pencak Silat, võ sỹ Vũ Văn Kiên của Việt Nam áp đảo đối thủ Thái Lan và dẫn trước gần 20 điểm. Trong một tình huống vận động viên chủ nhà Thái Lan phải chủ động tấn công để đảo ngược tình thế, Văn Kiên chớp cơ hội ra đòn chân chính xác vào vùng giáp (bụng).

Ngay lập tức, võ sỹ chủ nhà Thái Lan ngã xuống ôm mặt tỏ vẻ đau đớn, sau đó lấy tay giữ chặt vùng cổ để các nhân viên tế phải vào sân chăm sóc. Không lâu sau, trọng tài bất ngờ xử thua Văn Kiên vì ra đòn nguy hiểm cho đối phương.

Võ sỹ của Việt Nam đổ gục xuống sân bật khóc nức nở. Anh đã cố gắng đứng dậy nhưng lại khụy xuống, ôm mặt khóc. Cuối cùng, Văn Kiên chỉ rời đi nhờ HLV dìu, với khuôn mặt đẫm nước mắt.

screenshot-456-3735.jpg
screenshot-457-9441.jpg

Khi đã trấn tĩnh lại, Văn Kiên chia sẻ, anh đang "rất tự trách bản thân, giá như điềm tĩnh hơn, không ham đòn thì chiến thắng đã nắm chắc trong tay". "Tình huống đó khá nhạy cảm", anh nói, "Theo cảm nhận cá nhân, chân tôi đã đạp trúng vào vai nhưng những đầu ngón chân hơi chạm vào vùng cổ đối thủ. Đây là tình huống 50-50 và ở ranh giới mong manh giữa ghi điểm và phạm quy. Tôi chấp nhận quyết định của trọng tài".

Như vậy, chính bản thân Văn Kiên cũng không nghĩ rằng trọng tài xử ép, mà coi đó là tình huống khó đưa ra quyết định chính xác, có thể nghiêng về phía này cũng có thể về phía kia. Thật không may, phán quyết cuối cùng bất lợi lại dành cho anh.

"Tôi rất tiếc bởi đây là cơ hội cuối để tôi chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games mà tôi coi trọng", Văn Kiên tâm sự trong tiếc nuối.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Pencak Silat sea games 33 #tranh cãi Pencak Silat sea gamess #Vũ Văn Kiên Pencak Silat

