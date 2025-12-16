Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giọt nước mắt của Thanh Thuý và tấm HCB quý hơn vàng

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá trị của thể thao không chỉ dừng lại ở tấm huy chương mà còn là sức mạnh lan toả cảm hứng đến cộng đồng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm qua đã làm được điều đó trong trận chung kết SEA Games 33 với Thái Lan.

anh-chup-man-hinh-2025-12-16-luc-082320.png
Trần Thị Thanh Thuý khóc sau khi cùng các đồng đội lỡ tạo nên cuộc lật đổ lịch sử ở SEA Games 33 trước Thái Lan (ảnh M.D)

Bóng chuyền nữ Thái Lan thống trị SEA Games qua cả thập kỷ, từng vô địch châu Á. Ngược lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến đại hội với sự vắng mặt của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Tuy nhiên, toàn đội đã chơi đầy nỗ lực và chiến thắng một cách thuyết phục các đối thủ để vào chung kết, tạo nên màn rượt đuổi ngoạn mục và đầy cảm xúc với nước chủ nhà. Người Thái đã có lúc phải lo sợ cho dù được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài.

anh-chup-man-hinh-2025-12-16-luc-084049.png

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu, cây viết bóng chuyền lâu năm của thể thao Việt Nam hôm qua chia sẻ, hơn nửa thế kỷ theo dõi bóng chuyền chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu gay cấn và giàu kịch tính như vậy. Đây cũng là cảm xúc chung của những CĐV Việt Nam ở Rajamangala khi có lúc tưởng như nổ tung bởi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gần chạm tay vào chức vô địch.

Điều tuyệt vời nhất của những màn so tài của thể thao không chỉ là những tấm huy chương, phần thưởng mà còn là sức mạnh lan toả cảm hứng đến cộng đồng: tinh thần chiến đấu, vẻ đẹp của sự nỗ lực phi thường, cảm xúc gắn với niềm vui và nỗi buồn trên sàn đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm qua đã làm được điều đó. Đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Chatchu-on Moksri cho rằng Việt Nam đã có sự tiến bộ mạnh mẽ và Thái Lan buộc phải thay đổi để tránh bị tụt lại.

Thất bại hôm nay trước Thái Lan có thể mở ra chiến thắng cho ngày mai!

Vĩnh Xuân
#Trần Thị Thanh Thuý #đội tuyển bóng chuyền nữ #chung kết bóng chuyền SEA Games 33 #Thái Lan

