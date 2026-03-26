Nhận định Ukraine vs Thụy Điển, 02h45 ngày 27/3: Thay tướng khó đổi vận

TPO - Nhận định bóng đá Ukraine vs Thụy Điển, vòng bán kết play-off World Cup 2026, lúc 02h45 ngày 27/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sự gắn kết trong lối chơi cùng phong độ ổn định thời gian qua, đội tuyển Ukraine được đánh giá có nhiều cơ sở để giành chiến thắng trong một thế trận chặt chẽ.

Nhận định trước trận đấu

Việc đội tuyển Ukraine giành quyền vào vòng play-off khu vực châu Âu vòng loại World Cup 2026 là thành quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Serhiy Rebrov phải thi đấu toàn bộ các trận vòng loại trên sân trung lập.

Ukraine chỉ nhận hai thất bại, đều trước đội tuyển Pháp - á quân World Cup 2022 và nhà vô địch năm 2018. Vì vậy, việc không thể cạnh tranh tấm vé trực tiếp với “Les Bleus” là điều đã được dự báo từ trước.

Điều này cũng đồng nghĩa Ukraine tiếp tục lỗi hẹn với suất dự World Cup theo đường chính thức. Lần duy nhất họ góp mặt ở World Cup là năm 2006, nơi đội bóng Đông Âu từng tạo nên kỳ tích lọt vào tứ kết.

Dù thường xuyên góp mặt ở vòng play-off, Ukraine lại không có nhiều duyên ở “cửa ải” quyết định. Họ từng lần lượt gục ngã trước Hy Lạp (2010), Pháp (2014) và Xứ Wales (trước World Cup 2022), đồng thời chỉ một lần không thể lọt vào play-off là ở chiến dịch 2018.

Ở trận bán kết play-off nhánh B, Ukraine được đánh giá nhỉnh hơn Thụy Điển và đặt mục tiêu giành vé vào chung kết để có thể đối đầu Ba Lan hoặc Albania.

Bên kia chiến tuyến, HLV Graham Potter mới chỉ có hai trận dẫn dắt Thụy Điển và đang trong quá trình “chữa cháy” cho những vấn đề tồn đọng từ vòng loại. Nhà cầm quân người Anh tiếp quản đội bóng sau khi Jon Dahl Tomasson bị sa thải sau thất bại gây sốc 0-1 trước Kosovo hồi tháng 10.

Trận ra mắt của Potter khép lại với thất bại nặng nề 1-4 trước Thụy Sĩ, trước khi Thụy Điển kịp giành trận hòa 1-1 ở lượt cuối nhờ bàn gỡ muộn của Gustav Lundgren, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua.

Dù sở hữu hàng công đáng chú ý với Viktor Gyokeres, Alexander Isak và Anthony Elanga, Thụy Điển chỉ ghi 4 bàn nhưng thủng lưới tới 12 lần ở vòng loại - thống kê cho thấy những vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân.

Điều này trái ngược hoàn toàn với phong độ tại UEFA Nations League C khi họ ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần, dù phải thừa nhận rằng chất lượng đối thủ khi đó thấp hơn đáng kể.

Hiện đứng thứ 42 thế giới, Thụy Điển sẽ phải vượt qua thử thách mang tên Ukraine (hạng 30) nếu muốn giành quyền vào chung kết play-off nhánh B. Chỉ có chiến thắng mới giữ lại hy vọng giúp họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Ukraine sẽ không có sự phục vụ của Ruslan Malinovskyi và Yukhym Konoplia do án treo giò. Bên cạnh đó, hai trụ cột Artem Dovbyk và Oleksandr Zinchenko cũng không thể góp mặt vì chấn thương.

Sự vắng mặt của Malinovskyi là tổn thất đáng kể với Ukraine, khi tiền vệ này đã đóng góp 3 bàn và 1 kiến tạo tại vòng loại, chỉ xếp sau Oleksii Hutsuliak (3 bàn, 2 kiến tạo) về mức độ ảnh hưởng lên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thụy Điển cũng chịu tổn thất lực lượng khi Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Johansson và Dejan Kulusevski đều vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, hàng công Thụy Điển vẫn đặt kỳ vọng vào Viktor Gyokeres và Anthony Elanga. Tuy nhiên, thống kê cho thấy sự hạn chế trong hiệu quả ghi bàn khi chỉ có Yasin Ayari là cầu thủ hiếm hoi của đội có hơn một lần tham gia vào bàn thắng ở vòng loại.