Nhận định vòng loại World Cup 2026 Ukraine vs Pháp, 01h45 ngày 6/9: Gà Gô-loa gáy vang

TPO - Nhận định bóng đá Ukraine vs Pháp, 01h45 ngày 6/9, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đội hình giàu sức mạnh, kinh nghiệm trận mạc dày dạn cùng quyết tâm hướng tới ngôi vương thế giới, Pháp được kỳ vọng sẽ có màn ra quân thuận lợi trước Ukraine còn nhiều bất ổn.

Tuyển Pháp vượt trội Ukraine về mọi mặt.

Nhận định trước trận đấu Ukraine vs Pháp

Ukraine khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng màn chạm trán cực kỳ khó khăn trước Pháp. Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Serhiy Rebrov biến Ukraine trở thành đội tuyển chơi phòng ngự phản công. Cách tiếp cận này giúp Ukraine thường xuyên giành kết quả khả quan trước các đối thủ ngang cơ. Tuy nhiên, khi đối diện những đội bóng có đẳng cấp vượt trội, chiến thuật này dễ rơi vào thế bị động.

Về phía Pháp, đoàn quân của HLV Didier Deschamps hành quân tới Ba Lan (sân trung lập của Ukraine) với sự tự tin cao độ. Họ vừa khép lại Nations League 2024/25 với vị trí thứ ba, sau khi đánh bại chủ nhà Đức 2-0 ở trận tranh hạng ba. Dù không bảo vệ thành công ngôi vương, Les Bleus vẫn khẳng định sức mạnh và bản lĩnh trong các trận cầu căng thẳng.

Mục tiêu của Pháp là rất rõ ràng, đó là giành vé đến World Cup 2026 và tiến xa hơn, thậm chí hướng tới chức vô địch. Với đội hình sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới ở cả ba tuyến, sức mạnh của họ vượt trội hoàn toàn so với Ukraine. Đặc biệt, khả năng thích nghi trong những trận đấu xa nhà của Pháp cũng rất đáng nể, điều từng được kiểm chứng ở EURO 2024 và cả Nations League.

Ukraine dù có quyết tâm cao và lực lượng trẻ trung, nhưng việc không được thi đấu trên sân nhà đã khiến lợi thế ít ỏi càng giảm đi. Do đó, đội tuyển Pháp là một bài toán quá khó giải đối với Ukraine. Với phong độ ổn định, bản lĩnh đã được kiểm chứng cùng tham vọng lớn, Pháp được dự đoán sẽ có một chiến thắng để khởi đầu suôn sẻ hành trình vòng loại World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ukraine vs Pháp

Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển Pháp thắng 3 và thua 2. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Ukraine sở hữu thành tích tương tự.

Thành tích đối đầu giữa hai đội là rất chênh lệch. Trong 13 lần đối đầu, Pháp thắng tới 6 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Trận thua duy nhất đó đã diễn ra cách đây gần 12 năm.

Thông tin lực lượng Ukraine vs Pháp

Ukraine có đội hình mạnh nhất.

Pháp không có sự phục vụ của William Saliba và Rayan Cherki vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Ukraine vs Pháp

Ukraine: Trubin; Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplia; Hutsulyak; Sudakov, Shaparenko, Zinchenko, Tsyhankov; Dovbyk.

Pháp: Maingan; Kounde, Konat, Upamecano, Digne; Rabiot, Tchouameni; Doue, Dembele, Mbappe; Ekitike.

Dự đoán tỷ số Ukraine 1-2 Pháp