Nhận định bóng đá vòng loại World Cup 2026 Brazil vs Chile, 07h30 ngày 5/9: Chờ vũ điệu Samba ở Maracana

TPO - Nhận định bóng đá trận Brazil vs Chile diễn ra vào lúc 07h30 ngày 5/9 ở vòng World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số. Brazil được dự báo sẽ đánh bại Chile một cách dễ dàng.

Nhận định trước trận Brazil vs Chile

Trên thực tế, Brazil đã trải qua chiến dịch Vòng loại thiếu ấn tượng, nếu không muốn nói là gây thất vọng với giới mộ điệu. Cụ thể, họ chỉ giành được 25 điểm sau 16 trận, thắng 7, hoà 4 và thua tới 5 trận.

Tuy nhiên, Selecao có thuận lợi khi đã giành vé chính thức tham dự VCK, điều này phần nào tạo tâm thế thoải mái cho Brazil khi gặp Chile. Một điểm tích cực là 8 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, phong độ của Brazil đang ổn định hơn khi thắng 4, hoà 3 và chỉ thua 1 trận.

Chiều ngược lại, việc đang ở cuối bảng phần nào cho thấy sự sa sút của Chile, đặc biệt so với quá khứ từng có thời điểm oanh liệt. Thế hệ từng đưa Chile vô địch Copa America liên tiếp một thập niên trước đã qua thời, trong khi bóng đá Chile không kịp sản sinh lứa kế cận xứng đáng.

Trận đấu với Brazil chỉ mang tính thủ tục, và chính vì vậy, Chile dự báo sẽ mang lực lượng trẻ đến sân Maracana. Cuộc đối đầu giữa cả 2 dự báo sẽ cởi mở, có thể là một bữa tiệc bàn thắng với các CĐV.

Phong độ, thành tích đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, Brazil thắng 2, hoà 2 và thua 1. Đáng nói, thất bại duy nhất của Brazil lại là trước kình địch trong khu vực Argentina, với tỷ số đậm 1-4 vào ngày 26/3/2025.

Từ đó đến nay, HLV Ancelotti đã dần đưa Brazil trở lại quỹ đạo ổn định. Chile trong khi đó thua 3 trận, thắng 1 và hoà 1. Hàng tấn công của Chile chơi thiếu sắc, ngoài trận thắng đậm Panama 6-1 hồi tháng 2/2025, 4 trận còn lại họ không ghi được bàn thắng nào.

Trong 8 lần chạm trán giữa Brazil và Chile, tỷ số đều khá sít sao. Tuy nhiên, lịch sử có thể thay đổi ở cuộc đối đầu sắp tới.

HLV Carlo Ancelotti sẽ không có sự phục vụ của Joelinton, Alex Sandro và Vanderson vì chấn thương. Brazil cũng sẽ vắng các ngôi sao Neymar, Eder Militao, Vinicius và Rodrygo. Chile không có Benjamin Kuscevic và Felipe Loyola, thay vào đó họ mang 9 tân binh cho trận đấu này.

Dự đoán tỷ số: Brazil 3-0 Chile

Đội hình dự kiến Brazil vs Chile

Brazil (4-3-3): Alisson; Wesley, Marquinhos, Ribeiro, Henrique; Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Cunha, Raphinha, Richarlison.

Chile (4-3-3): Gillier; Daniel Gonzalez, Maripan, Pablo Diaz, Suazo; Altamirano, Echeverria, Pizarro; Cepeda, Ben Diaz, Osorio.