Bất ngờ: Neymar được thừa kế hơn 1 tỷ USD của doanh nhân Brazil

TPO - Một doanh nhân 31 tuổi tại bang Rio Grande do Sul (Brazil) đã lập di chúc công chứng, điền tên siêu sao bóng đá Neymar là người thừa kế tài sản.

Theo CNN Brazil, bản di chúc được ký ngày 12/6/2025 tại Văn phòng Công chứng số 9 ở Porto Alegre, với sự chứng kiến của hai nhân chứng và một công chứng viên thay thế.

Nguồn tin thân cận cho biết, khối tài sản của doanh nhân này gồm bất động sản, cổ phiếu và các khoản đầu tư, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD.

Giải thích về quyết định bất ngờ, vị doanh nhân giấu tên này cho biết, bản thân hâm mộ Neymar và có sự đồng cảm với sự nghiệp, cuộc đời của siêu sao bóng đá này. “Tôi thích Neymar, tôi thấy mình có nhiều điểm giống anh ấy", vị doanh nhân này nói với UOL.

“Tôi từng chịu nhiều sự bôi nhọ. Câu chuyện của Neymar với cha anh ấy khiến tôi nhớ về người cha đã mất của mình. Nhưng trên hết, anh ấy không vụ lợi, điều hiếm có ngày nay", ông chia sẻ.

Vị doanh nhân, hiện không có con và đang gặp vấn đề sức khỏe, đã nộp đầy đủ hồ sơ và tài liệu được công chứng để chứng minh việc đăng ký di chúc.

Phía đại diện Neymar cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về di chúc. Tiền đạo 33 tuổi hiện khoác áo Santos tại Giải vô địch Brazil 2025 cũng chưa đưa ra bình luận.

Theo Sportico, Neymar hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 1,01 tỷ USD.