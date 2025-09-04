Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bất ngờ: Neymar được thừa kế hơn 1 tỷ USD của doanh nhân Brazil

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một doanh nhân 31 tuổi tại bang Rio Grande do Sul (Brazil) đã lập di chúc công chứng, điền tên siêu sao bóng đá Neymar là người thừa kế tài sản.

screen-shot-2025-09-04-at-164324.png

Theo CNN Brazil, bản di chúc được ký ngày 12/6/2025 tại Văn phòng Công chứng số 9 ở Porto Alegre, với sự chứng kiến của hai nhân chứng và một công chứng viên thay thế.

Nguồn tin thân cận cho biết, khối tài sản của doanh nhân này gồm bất động sản, cổ phiếu và các khoản đầu tư, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD.

Giải thích về quyết định bất ngờ, vị doanh nhân giấu tên này cho biết, bản thân hâm mộ Neymar và có sự đồng cảm với sự nghiệp, cuộc đời của siêu sao bóng đá này. “Tôi thích Neymar, tôi thấy mình có nhiều điểm giống anh ấy", vị doanh nhân này nói với UOL.

“Tôi từng chịu nhiều sự bôi nhọ. Câu chuyện của Neymar với cha anh ấy khiến tôi nhớ về người cha đã mất của mình. Nhưng trên hết, anh ấy không vụ lợi, điều hiếm có ngày nay", ông chia sẻ.

Vị doanh nhân, hiện không có con và đang gặp vấn đề sức khỏe, đã nộp đầy đủ hồ sơ và tài liệu được công chứng để chứng minh việc đăng ký di chúc.

Phía đại diện Neymar cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về di chúc. Tiền đạo 33 tuổi hiện khoác áo Santos tại Giải vô địch Brazil 2025 cũng chưa đưa ra bình luận.

Theo Sportico, Neymar hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 1,01 tỷ USD.

Trọng Đạt
#Neymar #thừa kế #tài sản #Brazil #doanh nhân #bóng đá #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục