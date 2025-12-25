Tinh thần Việt Nam từ người hiểu Việt Nam

(Ảnh: Hữu Phạm)

Tình cờ tôi đọc được một bài viết trên Brunch, một blog Hàn Quốc đăng các bài viết của những người thích viết lách, với nhan đề Tinh thần Việt Nam của tác Wonwoo.

Trong đó, ông kể rằng đã xem highlights trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và Thái Lan, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik ngược dòng ngoạn mục và đoạt huy chương Vàng. "Đó là chiến thắng đầy kịch tính và không một nhà biên kịch nào có thể viết ra", Wonwoo viết.

Sau đó, ông cũng đọc được rất nhiều lời ca ngợi về tài cầm quân, xây dựng chiến lược và khả năng xoay chuyển tình thế của HLV người Hàn Quốc, đồng hương của ông. Nhưng không hẳn. Là một người từng sống ở Việt Nam và trải nghiệm sâu sắc dải đất hình chữ S, Wonwoo "tin rằng đây là chiến thắng của nhân dân Việt Nam vĩ đại, và là một phần của hành trình phát triển trong tương lai".

(Ảnh: Hữu Phạm)

Khoảng 10 năm trước, với tư cách Giám đốc khu vực Đông Á của một công ty kinh doanh, Wonwoo đã dành nhiều tháng làm việc ở Hà Nội. Cứ mỗi thứ Tư hàng tuần, sau giờ làm, ông lại lên xe máy để tới sân cỏ nhân tạo và tham gia vào các trận bóng đá cùng những đồng nghiệp người Việt.

Wonwoo vốn yêu bóng đá và chơi khá thường xuyên khi còn trẻ với vai trò hậu vệ, nhưng cũng cảm thấy bất ngờ trước hiểu biết cùng sự cuồng nhiệt của người Việt về bóng đá.

"Sau trận đấu chúng tôi thường đi nhậu, với bia lạnh và gà nướng", ông viết, "Tại đó, họ cùng nhau phân tích trận bóng vừa rồi, chia sẻ chiến thuật rồi thảo luận về bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt là về Park Ji-sung (tiền vệ chơi cho MU từ năm 2005-2012). Những bình luận của họ về cách Ji-sung đạt đến đỉnh cao và dự đoán chặng đường tiếp theo khiến tôi thực sự xúc động, sau đó cảm thấy xấu hổ vì là người Hàn Quốc nhưng hiểu biết quá hạn hẹp trước họ, với những phân tích chi tiết về màn trình diễn, bàn thắng và cả những cơ hội bỏ lỡ của Ji-sung".

(Ảnh: Minh Dân)

Bằng sự thán phục thật tâm, Wonwoo đã nói với những đồng nghiệp người Việt, rằng "với sự nghiêm túc và chăm chỉ này, chẳng mấy chốc bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua Hàn Quốc".

Cũng trong thời gian ở Việt Nam, tác giả cũng hòa nhập với văn hóa sống của người Việt, đến Bảo tàng lịch sử, Văn Miếu - Quốc tử giám để được giới thiệu về cách đất nước Việt Nam kiên cường đánh bại các thế lực ngoại xâm để giành quyền tự chủ, giữ vững nền độc lập.

Vì vậy, Wonwoo nhận thấy tinh thần mạnh mẽ, khát khao vươn lên và tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc qua nhiều thế hệ đã dẫn dắt người Việt tới những thành công. Trận chung kết SEA Games 33 là một biểu hiện của tinh thần ấy, khi các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đã vượt lên nghịch cảnh để đặt tay vào tấm huy chương Vàng.

(Ảnh: Hữu Phạm)

Quan điểm này cũng tương tự nhận định của HLV Mano Polking, người cũng rất hiểu Việt Nam. Sau chiến thắng của U22 Việt Nam, chiến lược gia đang dẫn dắt CAHN bình luận, "không phải hệ thống chiến thuật, mà tinh thần thi đấu đã giúp Việt Nam tạo nên màn ngược dòng khó tin".

Với tinh thần Việt Nam, tác giả Wonwoo tin rằng đất nước mà ông có những trải nghiệm không thể nào quên "rất giàu tiềm năng phát triển và có một tương lai đầy hứa hẹn", đồng thời cũng "không nghi ngờ gì về việc bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa".