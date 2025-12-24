Khi người Thái ghen tị với bóng đá Việt

Quả bóng tròn, vì vậy câu chuyện xoay quanh nó cũng là một vòng tròn luẩn quẩn.

Có một thời gian chúng ta, những người Việt nhìn sang bóng đá Thái với sự ngưỡng mộ, từ cách họ làm bóng đá đến phương pháp vận hành. Chẳng hạn, ngay trước SEA Games 33, rất nhiều luồng dư luận chỉ trích VFF khi tạo quãng nghỉ V.League quá dài để tạo điều kiện cho U22 Việt Nam thi đấu ở giải khu vực.

Đến hiện tại, sau khi U22 Việt Nam giành huy chương Vàng, với điểm nhấn là màn ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan tại Rajamangala, chính quãng nghỉ dài kia lại là mơ ước với... người Thái.

Cách đây 2 ngày, trang FootballSiam chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam trong cách thiết lập đội. Nhưng kết quả lại người thắng kẻ thua, và khác biệt nằm ở chỗ các học trò của HLV Kim Sang-sik tập trung hoàn toàn cho SEA Games 33, trong khi học trò của HLV Wang Thawatchai vẫn phải thi đấu, di chuyển qua lại giữa CLB và đội tuyển.

"Hai đội như nhau nhưng kết quả khác nhau, và điều gì làm nên sự khác biệt là thứ ai cũng thấy", họ viết.

Vào ngày 23/12, khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U23 Việt Nam cũng như kế hoạch tập huấn tại Qatar, đá giao hữu với U23 Syria trước khi sang Saudi Arabia tranh đấu tại VCK U23 châu Á 2026. Fanpage với 86 nghìn người theo dõi Jay worapath đã cảm thán về sự chậm chạp của U23 Thái Lan khi chỉ công bố danh sách vào tuần tới và kế hoạch, mục tiêu vẫn chưa có gì cụ thể.

"Dường như những người đứng đầu vẫn ổn sau những thất bại đau đớn, và hài lòng với tấm huy chương Bạc SEA Games 33", Jay worapath mỉa mai. "Họ hoạt động không ngừng nghỉ, còn chúng ta vẫn loay hoay đi thuyết phục các CLB nhả người và báo cáo về hiệu suất tại giải đấu đã qua (SEA Games 33)", trang Sport Hero với 131 nghìn người theo dõi viết.

Hoặc thời điểm ngay sau trận chung kết, tờ Siam Sport đã có một bài viết dài, giải thích tại sao bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á và tạo nên hai thất bại cay đắng cho người Thái trong cùng một năm (chung kết ASEAN Cup 2024 và SEA Games 33). Trong đó, hệ thống đào tạo trẻ mà nổi bật là PVF, trung tâm đào tạo bóng đá bài bản và quy mô lớn là hình mẫu đáng học hỏi.

Cũng liên quan đến đào tạo trẻ, trang DNA football còn chỉ ra rằng các cầu thủ U22 Thái Lan thất thế trước U22 Việt Nam ngay từ đầu bởi vóc dáng thấp bé.

"Nhìn vào đội hình chỉ Yotsakorn Natthasit có thể sánh với cầu thủ Việt Nam. Nói về thể lực, các cầu thủ Thái Lan chỉ có thể chạy 60 phút là 'hết pin'. Nếu bóng đá chỉ chơi trong 60 phút, Thái Lan đã dự World Cup từ lâu rồi", DNA football viết về lỗ hổng đào tạo của bóng đá Thái Lan.

"Đừng kiêu ngạo khi nói rằng 'Bầy voi chiến' đã đạt đến trình độ châu Á. Chừng nào chưa thống trị ASEAN Cup và SEA Games, chúng ta vẫn mắc kẹt ở cấp độ Đông Nam Á. Bóng đá Thái Lan có những vết nứt cấu trúc bị bỏ qua từ lâu, trong khi các nước láng giềng như Việt Nam đang từng bước nâng cao tiêu chuẩn của mình", tờ Matichon kết luận.

Người ta nói rằng kết quả không phải là tất cả trong bóng đá, nhưng rõ ràng, kết quả không chỉ quan trọng mà còn có khả năng điều hướng dư luận một cách hiệu quả.