Nhận định Burkina Faso vs Guinea Xích Đạo, 19h30 ngày 24/12: Thành bại tại trận này

TPO - Nhận định bóng đá Burkina Faso vs Guinea Xích Đạo, Cúp bóng đá châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Burkina Faso được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu được coi là định đoạt vị trí thứ 2 bảng E. Nhưng liệu họ có thể đáp ứng được kỳ vọng?

Nhận định trước trận đấu Burkina Faso vs Guinea Xích Đạo

Từ năm 2010, đội tuyển quốc gia Burkina Faso, hiện xếp hạng 62 trên bảng xếp hạng FIFA, đã liên tục tham gia Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Trong giai đoạn này, thành tích tốt nhất của họ là giành vị trí thứ ba vào năm 2017. Tại AFCON gần nhất được tổ chức cách đây 2 năm, Burkina Faso đã bị loại ở vòng 16 đội sau khi để thua Mali với tỷ số 1-2.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Brahima Traore, trận đấu gần nhất của họ là vào ngày 18/11 gặp Benin, nơi họ giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Burkina Faso đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước thềm Cúp bóng đá châu Phi. Quãng thời gian này, họ ghi trung bình 2 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 0,6 bàn mỗi trận.

Đây là hành trang đáng tin cậy để Burkina Faso tự tin bước vào tranh tài, ít nhất là giành vé vượt qua vòng bảng. Với việc Algeria, một trong những ứng cử viên vô địch, cũng nằm chung bảng E, Burkina Faso sẽ tìm cách giành lợi thế sớm trước Guinea Xích Đạo, một đội bóng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Burkina Faso vs Guinea Xích Đạo

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Guinea Xích Đạo đang đứng thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ liên tục giành quyền tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) kể từ năm 2021, một thành tích khá ấn tượng. Tại AFCON 2023, họ đã lọt vào vòng loại trực tiếp nhưng bị loại sớm sau trận thua Guinea (0-1).

Bertrand Traore của Sunderland là ngôi sao trong đội hình Burkina Faso

Giống như Burkina Faso, thành tích của Guinea Xích Đạo không có gì nổi bật. Họ thường xuyên tham dự VCK nhưng cũng thường xuyên không thể tiến sâu. Tuy nhiên trong trận đấu hôm nay, Guinea Xích Đạo sẽ bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Thứ nhất là vị trí của họ trên BXH FIFA khiêm tốn hơn nhiều với việc kém tới 35 bậc. Thứ 2, phong độ trước giải của Guinea Xích Đạo khá tiêu cực. 5 trận đấu gần nhất, Guinea Xích Đạo chỉ giành được 1 chiến thắng (1-0 trước Kenya). Nhìn xa hơn, đội tuyển này chỉ giành được 2 chiến thắng trong 9 trận đấu gần đây nhất, một trong số đó là thất bại ở vòng loại World Cup trước Malawi khi họ đã bị FIFA xử thua vì phạm luật.

Đáng chú ý ở giai đoạn này, họ chỉ ghi trung bình 0,4 bàn thắng mỗi trận trong khi để thủng lưới 1,4 bàn. Đến Madagascar vốn là một trong những đội tuyển yếu nhất châu Phi, Guinea Xích Đạo cũng chịu thất bại 0-2. Với sự chuẩn bị yếu kém đó, xem ra Guinea Xích Đạo rất khó giành điểm trước Burkina Faso.

Thông tin lực lượng Burkina Faso vs Guinea Xích Đạo

Đội hình 25 người của Burkina Faso có một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó tiền vệ cánh Bertrand Traore của Sunderland. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Dango Ouattara đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Brentford và nhiều khả năng sẽ thi đấu ở cánh trái, trong khi Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen sẽ chỉ huy hàng phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, nổi bật nhất có chăng chỉ là Emilio Nsue, cựu chân sút La Liga. Từng tỏa sáng ở Mallorca, Sociedad, Middlesbrough… nhưng lúc này, chân sút 36 tuổi đã dạt về giải hạng 5 Tây Ban Nha.