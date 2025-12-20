Nhận định Tottenham vs Liverpool, 00h30 ngày 21/12: Làm 'gỏi' gà trống

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool cho thấy những dấu hiệu hồi sinh với chuỗi trận bất bại trong thời gian gần đây. Thầy trò HLV Arne Slot lấy lại sự tự tin đúng vào thời điểm họ chuẩn bị làm khách trên sân của Tottenham đang chìm trong bất ổn. Đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để The Reds bứt phá.

Liverpool đang cải thiện phong độ, trong khi Tottenham sa sút không phanh.

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Liverpool

Liverpool đang cho thấy họ đã dần thoát khỏi giai đoạn chệch choạc. The Reds lúc này đã tìm lại sự ổn định cần thiết, thể hiện qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi thất bại trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, hai chiến thắng gần nhất trước Inter Milan và Brighton mang ý nghĩa lớn cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn.

Những kết quả đó không chỉ giúp Liverpool cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn thổi bùng trở lại niềm tin nơi người hâm mộ. Từ chỗ bị xem là “hụt hơi” trong cuộc đua vô địch, đội bóng áo đỏ đã leo lên vị trí thứ 7, thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Một trong những tín hiệu tích cực rõ rệt nhất của Liverpool thời gian gần đây chính là phong độ sân khách được cải thiện. Trước đó, những chuyến hành quân xa nhà từng là nỗi ám ảnh, góp phần lớn đẩy The Reds vào cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, ba trận sân khách gần nhất chứng kiến sự thay đổi đáng kể: Liverpool giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa, cho thấy họ đã phần nào giải được “bài toán tâm lý” mỗi khi rời Anfield.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách tới London để đối đầu Tottenham được xem là cơ hội thuận lợi để Liverpool tiếp tục bứt phá. Tottenham đang sa sút nghiêm trọng và cho thấy hình ảnh của một đội bóng tầm trung nhiều hơn là ứng viên cạnh tranh top đầu. Thống kê chỉ ra rằng, trong 8 vòng đấu gần nhất tại Premier League, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 2 và thua tới 5 trận. Đỉnh điểm của chuỗi phong độ tệ hại là thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng đấu gần nhất.

Hệ quả là Tottenham hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, kém khá xa nhóm dự cúp châu Âu. Không những vậy, đội bóng Bắc London còn đang đối mặt với hàng loạt vấn đề về lực lượng khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương. Tất cả khiến tham vọng tạo nên cú sốc trước Liverpool trở nên vô cùng mong manh.

Với phong độ đang lên, tinh thần hưng phấn cùng thành tích đối đầu vượt trội, Liverpool có đầy đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng ngay tại London. Nếu giành 3 điểm trước Tottenham, The Reds không chỉ cải thiện thứ hạng mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã sẵn sàng trở lại đường đua khốc liệt của Premier League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Liverpool

Tottenham có phong độ bất ổn. Họ chỉ thắng 3/10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường và nhận tới 5 thất bại.

Trong khi đó, Liverpool thắng 5, hòa 2, thua 3 trong 10 trận đấu gần đây.

Xét về lịch sử đối đầu, ưu thế đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường, Liverpool giành 4 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Liverpool

Tottenham thiếu Bissouma, Kulusevski, Maddison, Solanke và Udogie.

Liverpool có 3 trường hợp không thể góp mặt ở trận này gồm Leoni, Salah, Endo, Gakpo, Bajcetic và Frimpong.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Liverpool

Tottenham: Vicario; Spence, Van de Ven, Romero, Porro; Palhinha, Bergvall; Muani, Simons, Kudus; Richarlison.

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

Dự đoán tỷ số Tottenham 1-2 Liverpool