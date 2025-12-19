Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tuyển futsal Thái Lan thua khó tin, chủ nhà SEA Games 33 trắng tay hoàn toàn môn bóng đá

Đặng Lai

TPO - SEA Games 33 đã trở thành cơn ác mộng đối với bóng đá Thái Lan. Đội tuyển futsal của họ vừa nhận thất bại khó tin trên sân nhà trước Indonesia để chính thức lỡ hẹn với cả 4 huy chương vàng.

602001475-1404665744347592-4465699735185585160-n.jpg

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, Thái Lan nắm lợi thế rất lớn. Họ đang có 9 điểm, hơn Indonesia 3 điểm cùng hiệu số vượt trội. Thái Lan chỉ cần hòa Indonesia hoặc thua với cách biệt không quá 3 bàn là sẽ bảo vệ được huy chương vàng.

Thực lực vượt trội, lại có lợi thế sân nhà cùng đội hình mạnh với ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại châu Âu là Muhammad Osamanmusa, những tưởng Thái Lan sẽ dễ dàng đưa trận đấu “về đích”.

Thế nhưng diễn biến trên sân lại diễn ra theo kịch bản khó tin nhất. Phút thứ 7, cầu thủ chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm, Firman thực hiện thành công cú penalty mở tỷ số cho Indonesia.

Kể từ đó, dường như các cầu thủ Thái Lan bắt đầu bị tâm lý. Họ vẫn nắm lợi thế nhưng những đôi chân áo trắng tỏ ra run rẩy. Họ để đối thủ kiềm tỏa mọi khoảng trống, dứt điểm từ mọi vị trí. 4 phút sau, Syauqi Saud nhận đường chuyền rồi dứt điểm căng găm bóng vào góc A, nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Indonesia.

603806213-1404676724346494-5954516513924803858-n.jpg
Thái Lan vỡ trận trên sân nhà

Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục bùng nổ. Samuel sút xa đưa bóng đập thủ môn vào lưới. Tỷ số là 3-0 và vài phút sau, Ardiansyah Dewa Rizki ghi bàn thứ 4 cho Indonesia.

Lúc này, Thái Lan phải chơi power-play để níu kéo hy vọng. Tuy nhiên thay vì ghi được bàn, họ lại thủng lưới liên tục do khung thành bỏ trống. Sau khi thua bàn thứ 5, họ mới gỡ được bàn danh dự. Krit đệm lòng cận thành ghi bàn đầu tiên cho Thái Lan.

Nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Ardiansyah đã cướp bóng của cầu thủ Thái Lan, sút bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia. Như vậy, futsal Thái Lan chấp nhận HCB, khiến bóng đá nước này trắng tay hoàn toàn ở SEA Games 33. Trong khi đó, Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV futsal nam.

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #chung kết SEA Games 33 #futsal Thái Lan #U22 Thái Lan #HLV Kim Sang Sik #bóng đá

