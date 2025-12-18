Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá U22 và đội tuyển nữ futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban huấn luyện và các đội tuyển.

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển nữ futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các đội tuyển.

Trong thư, Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng Ban huấn luyện, toàn thể đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ futsal quốc gia đã kiên cường thi đấu và xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

“Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33”, Thủ tướng nhấn mạnh.

z7341414705485-858b418ae86ff627bd1431d6e953ddcd.jpg
U22 Việt Nam lội ngược dòng thành công, đánh bại U22 Thái Lan sau 120 phút và lên ngôi vô địch SEA Games 33. Ảnh: Mai Loan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định năm 2025 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Theo đó, đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành ngôi vô địch Đông Nam Á vào tháng 1, lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành huy chương Bạc SEA Games 33 ngày 17/12, đội tuyển nữ futsal quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia giành huy chương Vàng SEA Games 33 ngày 18/12.

Thủ tướng khẳng định từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những "Chiến binh Sao vàng" với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

z7341514651905-51e21fab4622980795e2f5865bd57a04.jpg
Khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng. Ảnh: Mai Loan.

“Tôi đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các đội tuyển, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các đội tuyển của chúng ta”, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ futsal quốc gia nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Ban huấn luyện và toàn thể các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm, giữ vững niềm tin, tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, tất cả vì màu cờ sắc áo và tình cảm, sự tin yêu của người hâm mộ, của nhân dân cả nước, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Gia Linh
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #SEA Games 33 #bóng đá #U22 Việt Nam #đội tuyển quốc gia #vô địch

Xem thêm

Cùng chuyên mục