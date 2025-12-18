Chiến thắng 'vàng mười' mang về tấm huy chương Vàng cho U22 Việt Nam

TPO - Với những người từ bỏ trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 ngay sau hiệp một, họ sẽ không thể tin nổi tại sao U22 Việt Nam lại là những người chiến thắng sau cùng. Những gì đội quân của HLV Kim Sang-sik tạo ra thật đáng kinh ngạc, và sẽ được nhớ mãi trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

(Ảnh: Minh Dân)

Những ấm ức các cô gái đội tuyển nữ phải chịu đựng, những chàng trai U22 Việt Nam đã đòi lại đầy đủ. Chỉ một ngày sau khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng vì thất bại nghiệt ngã ở chung kết bóng đá nữ, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã mang niềm vui trở lại.

Không chỉ là tấm huy chương Vàng thứ ba, là chiến thắng rực rỡ trước người Thái ngay trên đất Thái, màn trình diễn bùng nổ tối 18/12 xứng đáng đi vào lịch sử bởi sự kịch tính, những cảm xúc trái chiều, từ thất vọng đến tột đỉnh thăng hoa, và cũng là biểu hiện cao nhất của tinh thần Việt Nam, không bao giờ từ bỏ, dám chiến đấu và bằng trái tim nhiệt huyết cùng lòng quả cảm, đã giành lấy vinh quang.

Tại Rajamangala, U22 Việt Nam đã khởi đầu không tệ nhưng trong khoảnh khắc mắc sai lầm, giúp U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm, chúng ta bị thủng lưới với cú đá phạt đẹp mắt của Yotsakon Burapha. Bàn thua ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các cầu thủ và họ để cho Seksan Ratree thoải mái đi bóng và dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Tất cả tưởng như chấm hết khi U22 Việt Nam tỏ ra mất phương hướng, trong khi tinh thần U22 Thái Lan lên cao dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ nhà. Ngay cả khi các ultra Thái Lan tẩy chay SEA Games, bỏ lại mảng khán đài trống, những người khác vẫn tạo nên những tiếng gầm đáng sợ ở Rajamangala.

U22 Việt Nam bị đẩy vào thế chân tường sau hiệp một. (Ảnh: Minh Dân)

Thật ngạc nhiên, chính sức ép và thế chân tường lại khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik bừng tỉnh. Trở lại sau khoảng thời gian nghỉ giải lao, họ như lột xác, chơi đầy hứng khởi với khát khao chiến thắng.

Minh chứng rõ ràng nhất cho việc U22 Việt Nam rũ bỏ áp lực chính là khi Đình Bắc đứng trước chấm phạt đền. Cầu thủ mang áo số 7 thoát xuống nhận đường chọc khe, sau đó bị phạm lỗi và anh không ngần ngại lãnh trách nhiệm sút quả penalty.

Trước ranh giới giữa ám ảnh và người hùng, Đình Bắc lạnh lùng chọn vế thứ hai. Một cú sút chuẩn sắc găm vào góc lưới, trong khi thủ môn Sorawat bay sai hướng, bàn thắng đã được ghi. Mảng màu đỏ được tạo nên bởi người hâm mộ Việt Nam trên khu N trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết, trái ngược với bầu không khí ảm đạm của phần còn lại.

Đình Bắc là người thắp lên ngọn lửa hy vọng... (Ảnh: Hữu Phạm)

...và niềm vui tiếp tục vỡ òa với bàn thắng thứ hai. (Ảnh: Hữu Phạm)

Áp lực không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực thúc đẩy các đôi chân những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi. Họ bắt đầu lướt đi trên mặt cỏ Rajamangala và đẩy người Thái vào sự hoang mang.

Không mất nhiều thời gian để bàn thắng thứ hai xuất hiện. Từ quả phạt góc, Văn Thuận treo bóng đầy khó chịu để Lý Đức và Hiểu Minh băng vào khiến Waris phản lưới nhà. Ngọn lửa được thắp nay bùng lên mạnh mẽ. Từ vực thẳm, U22 Việt Nam vút lên làm chủ cuộc chơi. Còn người Thái, bóng ma thất bại như tại chung kết ASEAN Cup 2024 cách đây một năm cũng tại Rajamangala chợt hiện lên đầy đáng sợ.

Đó là lời giải thích cho việc U22 Thái Lan không làm tốt trong những pha xử lý cuối cùng trong bối cảnh U22 Việt Nam ném bỏ sự thận trọng và chơi mạo hiểm. Đội quân của HLV Kim Sang-sik chấp nhận đánh đổi, và canh bạc suýt mang lại thành công nếu cú đánh đầu ở cự ly gần của Hiểu Minh không đi trúng cột dọc, hoặc thủ môn Sorawat không phản xạ xuất sắc, cản phá cú volley nhanh như điện xẹt của Thanh Nhàn.

Bầu không khí rực lửa trên khu N, nơi người hâm mộ Việt Nam tập trung. (Ảnh: Hữu Phạm)

Phía dưới, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng tạo nên màn trình diễn sống động... (Ảnh: Minh Dân)

...với điểm nhấn sau cùng là khoảnh khắc Thanh Nhàn làm tung lưới U22 Thái Lan. (Ảnh: Hữu Phạm)

Thời gian trôi đi, ý chí chiến thắng vẫn ngùn ngụt cháy. Để rồi bước sang hiệp phụ, người hâm mộ Thái Lan như hóa đá. Pha khuấy đảo cánh trái của Đình Bắc, đường chuyền của Thái Sơn, cú sút của Văn Thuận và nỗ lực đá bồi của Thanh Nhàn đã khiến tỷ số đảo chiều. 3-2 cho U22 Việt Nam. Và thất bại cho U22 Thái Lan.

Tinh thần không khuất phục, dám đối mặt với áp lực và cuối cùng, bằng tài năng, khát vọng mãnh liệt cùng niềm tin về chiến thắng sau cùng đã đưa những chiến binh Sao vàng vượt qua nghịch cảnh và vươn tới vinh quang mà họ xứng đáng thuộc về.

Đánh bại người Thái ngay chính sân nhà của họ lần thứ hai liên tiếp, sau ĐTQG là U22 Việt Nam, chiến thắng đầy cảm xúc và mang ý nghĩa lớn lao này chắc chắn không bao giờ bị lãng quên. Nhiều năm sau người hâm mộ Việt Nam sẽ còn nhắc lại, về tấm huy chương bằng "vàng mười" được tạo nên như thế đấy.