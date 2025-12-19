Nhật ký SEA Games 33 ngày 18/12: Chờ 'ngày vàng' cuối của Thể thao Việt Nam

TPO - Ngày thi đấu thứ 10 của SEA Games 33 là thời điểm đoàn thể thao Việt Nam bước vào cuộc chiến đầy căng thẳng cho vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với Indonesia.

Đội bóng rổ nam 5x5 tranh huy chương đồng Đội tuyển bóng chuyền nam 5x5 Việt Nam đang thi đấu tranh hạng với Singapore.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam.

Khép lại ngày thi đấu 18/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Hiện tại, chủ nhà Thái Lan đã gần như cầm chắc ngôi nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội (197 HCV). Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành ngôi nhì, nhưng chúng ta đã bị Indonesia bỏ xa 7 HCV.

Tâm điểm của ngày thi đấu 19/12 dồn vào boxing và vật. Tại bộ môn boxing, các võ sĩ Việt Nam tranh tài ở các nội dung chung kết từ 13h. Vật tự do nam bước vào loạt thi đấu quan trọng với các hạng cân chung kết. Bộ môn này được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam.

