Người hâm mộ ‘cháy’ xuyên đêm mừng chiến thắng U22 Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Cổ động viên Việt Nam lại có một đêm không ngủ khi rầm rộ xuống đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam, lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc khi hàng vạn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng.
Trên các tuyến đường, nhiều bạn trẻ hào hứng đập tay, hò reo... hoà cùng niềm vui chiến thắng cùng U22 Việt Nam.
Người dân mang theo nhiều vật dụng để tạo âm thanh ăn mừng chiến thắng như xoong, nồi, vung, chảo, mâm... cùng xuống đường.
Một du khách chia sẻ rằng họ cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chứng kiến khung cảnh này, coi đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến thăm Hà Nội.