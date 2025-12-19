Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Người hâm mộ ‘cháy’ xuyên đêm mừng chiến thắng U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Như Ý - Đức Nguyễn

TPO - Cổ động viên Việt Nam lại có một đêm không ngủ khi rầm rộ xuống đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam, lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

VIDEO: Hàng vạn người đổ ra đường trong đêm mừng Việt Nam thắng Thái Lan. (Như Ý - Đức Nguyễn)
tp-tienphong-406.jpg
Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ngay sau chiến thắng, tại Hà Nội, người dân khắp nơi đổ ra đường để "đi bão" ăn mừng chiến tích của tuyển nước nhà.
tp-tienphong-421.jpg
tp-tienphong-405.jpg
tp-tienphong-435.jpg
Các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc khi hàng vạn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng.
tp-tienphong-440.jpg
Không khí rợp sắc cờ đỏ sao vàng tại khu vực Nhà Hát Lớn lúc 22h30.
tp-tienphong-416.jpg
tp-tienphong-420.jpg
tp-tienphong-432.jpg
Trên các tuyến đường, nhiều bạn trẻ hào hứng đập tay, hò reo... hoà cùng niềm vui chiến thắng cùng U22 Việt Nam.
tp-tienphong-418.jpg
Ai nấy đều hoà mình trong "hương men" của niềm vui vô địch.
tp-tienphong-438.jpg
tp-tienphong-409.jpg
Người dân mang theo nhiều vật dụng để tạo âm thanh ăn mừng chiến thắng như xoong, nồi, vung, chảo, mâm... cùng xuống đường.
tp-tienphong-434.jpg
Có người mang cả trang phục pháp sư... đi bão.
tp-tienphong-436.jpg
tp-tienphong-424.jpg
Cùng hòa chung niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam còn có các du khách nước ngoài.
tp-tienphong-411.jpg
tp-tienphong-442.jpg
Một du khách chia sẻ rằng họ cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chứng kiến khung cảnh này, coi đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến thăm Hà Nội.
tp-tienphong-414.jpg
Đến gần 1h sáng 19/12, không khí ấy vẫn chưa dừng lại.
tp-tienphong-413.jpg
Dù “đi bão”, nhiều bạn trẻ vẫn chủ động dừng xe, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và đứng đúng vạch trước hệ thống giám sát camera AI.
tp-tienphong-441.jpg
Không khí rực rỡ cờ hoa tại Hà Nội trong đêm "không ngủ" của người hâm mộ bóng đá Việt Nam
Như Ý - Đức Nguyễn
