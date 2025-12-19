Người hâm mộ ‘cháy’ xuyên đêm mừng chiến thắng U22 Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Cổ động viên Việt Nam lại có một đêm không ngủ khi rầm rộ xuống đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam, lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.