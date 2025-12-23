Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

CLB Philippines ngưỡng mộ sự 'ồn ào' thái quá của người yêu bóng đá Việt Nam

Thanh Hải
TPO - Những người Philippines đã đưa ra một góc nhìn khác về phản ứng có phần thái quá của người hâm mộ Việt Nam sau các trận bóng đá.

z7338079067056-2117167c4d920013f031d11465eebb6d.jpg

Mới đây, CLB Manila Montet FC đang chơi tại giải bóng đá Philippines (PFL, hạng cao nhất của bóng đá xứ sở nghìn đảo) đã thể hiện sự kinh ngạc trước lượng tương tác tăng vọt trên trang mạng xã hội của CLB, với cả triệu view và hàng ngàn bình luận ở các bài đăng liên quan đến trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 mà ĐT nữ Philippines đã giành huy chương Vàng, trong khi ĐT nữ Việt Nam chỉ có thể nhận huy chương Bạc.

Theo họ, những bình luận hầu hết đến từ người hâm mộ Việt Nam, bày tỏ quan điểm về trận đấu nhiều tranh cãi, bao gồm bàn thắng mười mươi bị từ chối của Bích Thùy vì sai lầm đáng trách của nữ trọng tài biên người Lào.

Thật ra người hâm mộ Việt Nam tràn vào các bài đăng hoặc trang mạng xã hội bên phía đối thủ sau mỗi trận đấu không có gì lạ lẫm. Bên cạnh những bình luận lịch sự là không ít lời chỉ trích, trêu chọc, chế giễu và thậm chí gây phản cảm.

1000041340.jpg

Tuy nhiên dưới góc độ của người Philippines, hoặc ít nhất là CLB Manila Montet FC, tất cả thể hiện tình yêu và đam mê cuồng nhiệt của người Việt với bóng đá. "Ở Việt Nam, bóng đá không chỉ là những gì xảy ra trong 90 phút và giữa 22 cầu thủ với nhau, mà còn là của công chúng, là sự tranh luận, mổ xẻ và giải phóng cảm xúc. Đây là điều rất đáng để suy ngẫm", họ viết.

CLB Manila Montet FC cho biết, ngay cả sau tấm huy chương Vàng lịch sử, sự ồn ào sớm biến mất và người Philippines trở lại nhịp sống quen thuộc. Lý do theo họ, ở xứ sở nghìn đảo chưa hình thành văn hóa bóng đá, yếu tố giúp thúc đẩy bóng đá. Văn hóa này không được xây dựng qua đêm.

"Việt Nam đã xây dựng nền văn hóa đó trong nhiều thập kỷ. Tình yêu bóng đá lớn dần lên nhờ nỗi đau, tranh cãi, đối thoại và chia sẻ cảm xúc", họ cảm thán.

Cách đây ít lâu, cũng CLB Manila Montet FC đã thừa nhận Philippines đăng quang nhờ sai lầm, và "niềm vui chiến thắng không có nghĩa người Philippines bỏ qua khoảnh khắc sai sót ấy". "Sai lầm luôn tồn tại trong bóng đá, dù đôi khi nó thật không công bằng", họ bày tỏ.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #Việt Nam vô địch SEA games 33 #Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 #ĐT nữ Việt Nam thua Philippines #ĐT nữ Philippines

