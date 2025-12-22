HLV Kim Sang-sik: Vợ tắt tivi khi chúng tôi thua Thái Lan 2 bàn sau hiệp 1…

TPO - Chia sẻ với báo Tiền Phong sáng 22/12, HLV Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam đã kiên trì với kế hoạch và chiến thuật vạch ra, toàn đội đã nỗ lực tối đa ngay cả khi đang bị Thái Lan dẫn bàn...Đây là bí quyết để đem lại tấm HCV SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik cho rằng phép màu lớn nhất để U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 là sự nỗ lực của các cầu thủ. (ảnh Hữu Phạm)

Hiệp 2 then chốt, không được thua thêm

Cảm xúc của ông như thế nào khi trong 1 năm qua, ông đã có 3 chức vô địch cùng các ĐTQG. Điều đó có ý nghĩa thế nào với ông?

-Trước SEA Games, BHL, tôi và các cầu thủ đã hứa với nhau sẽ cố gắng để thi đấu với trách nhiệm với Tổ quốc, chiến đấu bằng danh dự đội bóng. Tôi rất tự hào vì những gì các cầu thủ đã làm được.

Tôi cũng đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển, tới VFF vì đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình tập luyện, thi đấu. Ở SEA Games đội không đầy đủ thực phẩm như yêu cầu, VFF đã tìm và chuẩn bị để các cầu thủ đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ, thể lực thi đấu.

Chúng tôi và các cầu thủ đã rất khó khăn để có 3 danh hiệu vừa qua. Đây là 1 năm không thể nào quên trong sự nghiệp của tôi.

Ông có đặt ra mục tiêu nào cho chúng ta ở VCK U23 châu Á sắp tới hay không?

-Tại VCK không đối thủ nào dễ dàng. Nhưng bằng sự tự tin nhờ thành công các giải vừa qua, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ bước vào giải đấu với mục tiêu tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu để giành kết quả tốt ở vòng bảng và hướng đến kết quả cao nhất.

Ở trận chung kết với Thái Lan, chúng ta đã có lúc để đối phương dẫn 2 bàn. Cảm xúc và suy nghĩ của ông khi đó thế nào, có bao nhiêu % ông tin tưởng U22 Việt Namsẽ ngược dòng?

-Trong hiệp 1, các cầu thủ đã gặp 1 chút căng thẳng, căng cứng nên chưa làm đúng kế hoạch đề ra. Chúng tôi đã làm không tốt. Tôi và các cầu thủ trong khoảnh khắc bị dẫn 2-0 đều cảm thấy khó khăn. Sau khi bị dẫn, kết thúc hiệp 1 vào phòng thay đồ tôi nhắc nhở các cầu thủ không bỏ cuộc. Tôi nói với họ rằng, với một số cầu thủ đây là kỳ cuối, nên bản thân họ đừng để hối hận khi rời trận vì đã không cố gắng hết sức. Mọi người đủ khả năng giành HCV nên phải cố gắng vì điều đó.

Tôi đã động viên và khích lệ các cầu thủ rằng dù thua 0-2 nhưng nếu thi đấu như những gì đã đặt ra thì chúng ta có thể lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Hiệp 2 cũng là then chốt, U22 Việt Nam không thể thua thêm, cần giữ được thế trận. Tôi cũng nhắc thêm là đầu năm các anh ở đội tuyển Việt Nam đã giành cúp ở đây thì chúng ta cũng sẽ làm được điều đó.

Trong hiệp 2, những thay đổi nhân sự của ông đều phát huy tác dụng. Bí quyết cách thay người của ông thế nào để đem lại hiệu quả?

-Với tôi thì nếu ghi bàn hiệp 1 ai cũng sẽ thích nhưng thường bàn thắng sẽ xuất hiện ở hiệp 2. Đấy là kết quả sự kiên nhẫn chờ đợi, thực hiện theo những gì đã đề ra. Về khâu tổ chức, thể lực tôi đánh giá cao các cầu thủ của chúng ta. Đặc biệt, các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị làm rất tốt, so với các cầu thủ của đội khác thì tốt hơn nhiều.

Thanh Nhàn, Văn Thuận phong cách thi đấu hướng lên trên mang tính tấn công, từ đó nếu có cơ hội thì đều có thể tận dụng được. Trong việc thay người tôi sẽ dựa nhiều yếu tố như tính cạnh tranh, diễn biến trận đấu...

Phép màu là sự nỗ lực

Người người nói vui chiến thắng của U22 Việt Nam là nhờ phép màu. Ông có thể chia sẻ về điều này?

-Thể thao thì kỳ tích không thường xuyên xảy ra. Tôi cho rằng kỳ tích lần này là sự nỗ lực, cống hiến công sức và nỗ lực của các cầu thủ. Đó chính là ma thuật. Dĩ nhiên, tôi rất vui khi được mọi người khen ngợi như vậy, và sẽ cố gắng sao đó tạo ra được những trận đấu hay, cống hiến cho khán giả.

Lối chơi trong hiệp 1 các trận đấu của U22 Việt Nam đôi khi tạo cảm giác nhàm chán. Ông có thể chia sẻ thêm về triết lý xây dựng lối chơi của mình?

-Triết lý của tôi thường xuyên dựa vào tính tổ chức, thể lực. Tôi cũng nhận thức được là trong hiệp 1 chúng tôi chưa chơi tốt, đặc biệt khâu dứt điểm. Về khả năng kết thúc trước vòng cấm dù chúng tôi đã luyện nhiều nhưng thời gian ngắn nên chưa đạt được kết quả. Sang hiệp 2, nhờ sự kiên trì nên chúng tôi đã đạt được thành quả.

Với cả 2 đội, tôi và BHL sẽ cố gắng cải thiện khâu cuối. Có những phần trước buổi tập, tôi thường nhắc cầu thủ nào cống hiến, nỗ lực vì đội bóng thì tôi sẽ luôn tạo cơ hội cho, họ cứ thể hiện hết mình sẽ có cơ hội để được thi đấu.

- Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của U22 Việt Nam hiện nay và các vấn đề cần cải thiện?

-Thể thao, đặc biệt bóng đá thì phải luôn liên tục cố gắng phát triển từng ngày. Với nhưng gì còn thiếu sót, chúng ta cần cải thiện thêm đặc biệt thể lực, tinh thần chiến đấu, cách tổ chức lối chơi.

Về mặt chiến thuật, tôi cho rằng 4-4-2 hay 4-3-3 là một vấn đề nhưng năng lực cá nhân từng cầu thủ mới là yếu tố quyết định từng trận đấu.

Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ các cầu thủ rằng chúng ta ra 1 trận đấu nếu chỉ đầy đủ chiến thuật, kế hoạch phải đánh thế này thế kia nhưng cầm súng bắn không trúng mục tiêu sẽ chẳng giải quyết được gì. Như vậy, họ phải cố gắng tập luyện từ đường chuyền, cú sút, hoàn thiện bản thân. Bản thân phải tốt thì toàn đội mới tốt.

- Ông xa gia đình trong thời gian dài, điều này có khiến ông gặp khó khăn không khi trải qua một mình?

-Gia đình, bố mẹ và vợ con luôn động viên, cổ vũ tôi nhưng 1 phần cũng cảm thấy lo lắng cho tôi. Sau hiệp 1 khi chúng tôi thua 0-2, vợ tôi đã tắt tivi (cười). Tôi sinh sống tại đây nhưng nhờ phiên dịch nên gắn kết các cầu thủ, đồng thời VFF cũng luôn hỗ trợ, ủng hộ để tạo thành tích vừa qua. Trước kia thành tích lớn của HLV Park Hang-seo cũng là động lực để tôi tiếp nối những gì ông Park đã làm.