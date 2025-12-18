Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Báo Hàn Quốc: 'Phép màu Kim Sang-sik' lại xuất hiện, Việt Nam giành lại HCV SEA Games sau 4 năm

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Truyền thông Hàn Quốc hết lời ca ngợi ông Kim Sang-sik sau khi HLV này giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

kim-sang-sik.jpg
HLV Kim Sang-sik cùng các học trò ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Mai Loan

Ngay tại sân vận động Rajamangala, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng không tưởng trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Trước trận đấu, hai đội được đánh giá ngang sức, nhưng U22 Thái Lan có lợi thế chủ nhà.

Vào trận, U22 Thái Lan nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở phút 20 và 31 nhờ công Burapha và Ratree. Những tưởng U22 Việt Nam đã cầm chắc thất bại khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà, thì bất ngờ xảy ra. Sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam hoàn toàn lột xác và nhanh chóng gỡ hòa chỉ sau 15 phút nhờ công của Đình Bắc và Lý Đức.

Sau khi gỡ hòa 2-2, U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn. U22 Thái Lan chỉ giữ được tỷ số hòa và đưa trận đấu vào hiệp phụ nhờ sự xuất sắc của thủ môn Sorawat Phosaman. Tuy nhiên, Sorawat Phosaman cũng không thể cứu được chủ nhà sau tình huống đá bồi của Thanh Nhàn ở phút 95.

Chiến thắng ngược giúp U22 Việt Nam và đặc biệt là HLV Kim Sang-sik nhận vô số lời ca ngợi của giới mộ điệu. Truyền thông Hàn Quốc cũng không đứng ngoài cuộc khi ví von “phép màu Kim Sang-sik” xuất hiện đúng lúc giúp U22 Việt Nam giành lại HCV SEA Games sau 4 năm.

Tờ Thể thao Seoul giật tít: “Phép màu Kim Sang-sik của Việt Nam lại bùng nổ. Việt Nam thắng ngược Thái Lan để vô địch SEA Games. Việt Nam giành lại vương miện sau 4 năm”.

Trong bài, tờ báo này cũng nhấn mạnh HLV Kim Sang-sik đã giành mọi danh hiệu ở các giải đấu ông tham gia cùng các đội tuyển Việt Nam kể từ khi nhận chức vào tháng 5/2024, bao gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

A Phi
#Kim Sang-sik #phép màu Kim Sang-sik #U22 Việt Nam #U22 Thái Lan #SEA Games 33 #báo Hàn Quốc

