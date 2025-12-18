Ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam thống trị bóng đá nam SEA Games 33

TPO - Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 30 phút đầu trận, U22 Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn trong hiệp đầu và phải may mắn mới không thủng lưới thêm. Vậy nhưng nhưng sự điều chỉnh chiến thuật, nhân sự của HLV Kim Sang-sik sau đó đã giúp U22 Việt Nam lột xác trong hiệp 2 để ngược dòng thành công, đánh bại U22 Thái Lan sau 120 phút và lên ngôi vô địch SEA Games 33 rất xứng đáng.

Nhưng bằng những thay đổi hiệu quả ở hiệp 2, U23 Việt Nam đã ngược dòng phi thường, giành HCV SEA Games 33 . report Tiếc quá 118': Ngọc Mỹ xử lý rất tốt, loại hàng thủ Thái Lan trước khi mớm bóng cho Văn Thuận nhưng bóng lại bị hậu vệ Thái Lan chặn lại, cơ hội vàng vừa bị U22 Việt Nam bỏ phí. report Thái Lan đang nỗ lực tấn công ở cánh 113': U22 Việt Nam đang tạo thành những lớp phòng ngự chắc chắn trong khi U22 Thái Lan nỗ lực dồn bóng xuống 2 biên. report Các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam đang tự tin ban bật, một hình ảnh thực sự ấn tượng 110': Không còn những phút 'cóng' trước Thái Lan trước kia, các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam đang tự tin 'vờn' đối thủ bằng những pha luân chuẩn tự tin và chuẩn xác. report Thái Lan đang chơi tất tay 108': U22 Việt Nam đang tập trung số đông ở phần sân nhà, trong khi U22 Thái Lan bắt đầu đẩy cao tốc độ tấn công. report Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu foul Hết hiệp phụ thứ nhất 107': Những phút nghẹt thở đầu tiên của hiệp phụ đã trôi qua với bàn thắng của Thanh Nhàn. 2 đội sẽ tiếp tục đổi sân và thi đấu hiệp phụ thứ 2. report Thái Lan thực sự đang bị áp lực 102': Sau khi nhận bàn thua thứ 3, U22 Thái Lan bắt đầu nổi nóng với những pha bóng quyết liệt hơn mức cần thiết. goal VÀOOOOOOOOOOO, 3-2 cho U22 Việt Nam 96': Một pha đánh trung lộ của U22 Việt Nam khiến hàng thủ Thái Lan sững sờ. Văn Thuận sút cực căng khiến thu môn Thái Lan ói ra và Thanh Nhàn đã ập vào dứt điểm ghi bàn. 3-2 cho Việt Nam. report Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu 91': U22 Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa thay vì những phút hớ hênh như đầu hiệp 1. foul Hết 90 phút 90 phút chính thức khép lại với sự vùng lên mạnh mẽ của U22 Việt Nam. Thậm chí về số cơ hội rõ ràng đội còn vượt trội đối thủ. 2 bên sẽ tiếp tục chiến đấu trong hiệp phụ. report Không vào, thủ môn Thái Lan quá hay 90'+1: Cú "tập kích" cánh trái của U22 Việt Nam rất hiệu quả. Bên trong, Thanh Nhàn bắt volley cực nhanh nhưng thủ môn Thái Lan vẫn phản xạ siêu phàm, giữ cho đội nhà sống sót. report U22 Việt Nam đối diện với hàng loạt pha sóng gió 82': Liên tiếp những pha bóng thiếu cẩn trọng ở tuyến giữa đã đẩy hàng thủ U22 Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả. Rất may là Trung Kiên vẫn chủ động. report Tốc độ chậm dần 77': Hai bên đang nỗ lực giữ cho thế trận ở mức cân bằng, tránh phiêu lưu. Các pha lên bóng của U22 Việt Nam cũng chậm rãi hơn nhưng đầy chắc chắn với các tình huống bóng được triển khai tuần tự. report Rất may cho U22 Việt Nam 73': U22 Việt Nam đang tấn công nhưng cũng hở khá nhiều bên phần sân nhà. Rất may là ở các tình huống then chốt, Thái Lan không thể xử lý hoàn hảo. report Tiếc quá 68': Một pha xâm nhập rất hay của Xuân Bắc nhưng cú đá của anh lại hiền, khiến cơ hội vàng trôi đi. Trước đó, Hiểu Minh đánh đầu dập cột dọc, quá tiếc cho 2 cơ hội bị bỏ lỡ của U22 Việt Nam. report U22 Việt Nam đang dồn ép đối thủ 62': Sự tự tin đang lên cao, U22 Việt Nam khiến Thái Lan lúng túng. Nhật Minh vừa tung ra cú đá đầy tự tin đưa bóng đi sát sạt cột dọc. goal VÀOOOOO 59': Những phút thăng hoa đã giúp U22 Việt Nam gỡ hòa. Từ chấm đá phạt góc, Văn Thuận đưa bóng vào cực kỳ khó chịu để hậu vệ Thái Lan phản lưới. Tỷ số là 2-2. ảnh: Hữu Phạm report U22 Việt Nam vẫn phòng ngự rất lúng túng 52': Trong những phút vừa qua, hệ thống phòng thủ của U22 Việt Nam vẫn xộc xệch trước những pha lên bóng của đối thủ. Đội vẫn chưa thiết lập lại được thế trận vững chãi. goal VÀO, U22 Việt Nam gỡ lại 1 bàn 48': Từ chấm phạt đền, Đình Bắc tung ra cú sút căng đánh lừa thủ môn Thái Lan. Tỷ số là 1-2 và cơ hội lại thắp lên cho U22 Việt Nam. ảnh Hữu Phạm penalty Penalty cho Việt Nam 47': Đình Bắc nỗ lực rướn bóng đẩy thủ môn Thái Lan vào thế phải phạm lỗi. Việt Nam được hưởng penalty. Cơ hội lớn cho đội bóng áo đỏ. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Liệu có tín hiệu vui nào từ U22 Việt Nam để đội tìm kiếm bàn gỡ 1-2. Thế trận này, chỉ khi nào đội ghi được 1 bàn thì mọi thứ mới trở nên triển vọng hơn. foul Hiệp 1 kết thúc, một hiệp đấu đáng quên của U22 Việt Nam 45'+4: Không có bất cứ pha bóng ăn ý nào, không có bất cứ tình huống phòng ngự chắc chắn nào, thay vào đó là sự run rẩy tại Rajamangala. 2 tình huống dứt điểm từ xa của Thái Lan là tốt nhưng phải thừa nhận U22 Việt Nam không tạo ra sự kháng cự tốt. report Nỗ lực của Đình Bắc 43': Đình Bắc đi bóng bên cánh trái và bị phạm lỗi. Trên chấm sút phạt, anh tung ra cú đá căng. Bóng đi sệt nhưng không qua được các hậu vệ Thái Lan. report Cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của U22 Việt Nam 40': Minh Phúc đi bóng bên cánh phải và tạt vào rất dẻo. Bên trong Viktor Lê bay người đánh đầu. Tiếc rằng bóng còn đi cách khung thành rất xa. report U22 Việt Nam đang bị tâm lý 36': Sau 2 bàn thua, các cầu thủ U22 Việt Nam đã không còn giữ được sự điềm tĩnh. Họ cầm bóng lúng túng, không giữ được cự ly hợp lý trên sân. goal U22 Việt Nam thua bàn thứ 2 30': Các đường lên bóng của U22 Việt Nam đang bế tắc trong khi ở hàng thủ, đội lại để lộ ra những sai lầm. Ratree Seksan lừa qua 2 cái bóng áo đỏ rồi sút bóng cực mạnh đưa bóng vào góc hẹp. Thái Lan có bàn thứ 2 và thênh thang đường đến HCV. report Tỷ số suýt là 2-0 25': Hiểu Minh trong nỗ lực phá bóng đá suýt phản lưới nhà. Rất may Trung Kiên đã kịp phản xạ. Hàng thủ U22 Việt Nam đang có dấu hiệu lúng túng. goal Nguy hiểm, 1-0 cho Thái Lan 18': Yotsakorn đứng trước chấm đá phạt sở trường. Anh đưa trái bóng đi vòng cung rất hiểm, đánh bại Trung Kiên. Tỷ số là 1-0 cho chủ nhà. Đây đã là cú sút phạt thành công thứ 3 liên tiếp của Yotsakorn. report Rất quyết liệt 16': Các pha lên bóng của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều bị đứt đoạn trước vòng cấm do bị áp sát. report U22 Việt Nam bắt đầu giằng co 10': Sau vài phút dồn lên ăn miếng trả miếng, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang chơi cân bằng và giằng co hơn. Các pha tranh chấp quyết liệt bắt đầu xuất hiện. report Không được 5': Văn Khang tạt bóng vào cột gần và Đình Bắc lắc đầu ra ngoài. Đây là cú phản đòn của U22 Việt Nam sau tình huống bị hãm thành. report Nguy hiểm 2': Thái Lan đã tung ra đòn đánh đầu tiên khi Ratree xử lý đẳng cấp, loại bỏ Lý Đức rồi tung cú đá căng. Bóng đi vọt xà. ảnh: M.D foul Trận đấu bắt đầu 1': U22 Việt Nam giao bóng trước. ảnh: M.D report "Gala gia đình sẵn sàng chờ Hiểu Minh ở quê nhà" Ông Nguyễn Tiến Quang, bố trung vệ Hiểu Minh nhắn nhủ con trai trước trận đấu, "rằng đây là trận chung kết, con hãy cháy hết mình, đá bóng như chưa bao giờ từng đá, giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới, vì màu cờ sắc áo và mang vinh quang về cho đất nước. Nếu mang huy chương Vàng về, gia đình sẽ tổ chức buổi Gala mừng công". report U22 Việt Nam đang làm nóng Ảnh Hữu Phạm Ảnh Hữu Phạm report Các khán đài đang rất rộn ràng Ảnh M.D-Hữu Phạm report Hình ảnh của trận chung kết ASEAN Cup 2024 đang tái hiện tại Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Đội hình ra sân của U22 Việt Nam Viktor Lê vẫn đá chính trong khi Thanh Nhàn dự bị. Ngoài ra ở các khu vực khác, U22 Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như Hiểu Minh, Lý Đức, Xuân Bắc hay Đình Bắc... report CĐV áo đỏ tràn ngập Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt ở Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam tới cổ vũ U22 Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report Dòng người màu đỏ chờ đợi vào sân Ảnh: Thanh Hải report 2 tiếng trước trận, sân Rajamangala đang đón nhiều hơn lực lượng CĐV áo đỏ report Từ rất sớm, NHM đã có mặt để ủng hộ U22 Việt Nam report "U22 Việt Nam sẽ thắng 2-0" Anh Khổng Minh Thuận (Phú Thọ) hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ, đôi chân các cầu thủ sẽ luôn có lửa để thắng 2-0, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Ảnh: Thanh Hải video Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho các cầu thủ trước trận chung kết report Chiếc mũ đầy sáng tạo của NHM Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report Rajamangala nhuộm đỏ màu cờ Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report "Khuất Văn Khang sẽ ghi bàn, U22 Việt Nam thắng 2-1" Anh Nhữ Đàm Đức Huy (Hà Nội), người anh thân thiết của Khuất Văn Khang, đánh giá cao sự trưởng thành của đội trưởng U22 Việt Nam ở SEA Games lần này. Với những gì Văn Khang cùng đồng đội thể hiện, anh Đức Huy tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng 2-1 với các pha lập công của Văn Khang và Đình Bắc. Ảnh: Thanh Hải report Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đến sớm, chuẩn bị cho buổi tối rực cháy Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải report Màu áo đỏ đang xâm chiếm Rajamangala Anh Nguyễn Minh Tới cùng gia đình và bạn bè từ Sài Gòn sang Bangkok tối qua để cổ vũ U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải report Những CĐV nhiệt thành và bền bỉ luôn có mặt ở mọi trận đấu của ĐTQG cũng như U22 Việt Nam Ảnh: Thanh Hải

Trận đấu này một lần nữa là dịp để 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á chứng tỏ rằng mình mới là kẻ mạnh nhất khu vực. Cả 2 đều khát chiến thắng trước giải với những kết quà chưa tốt ở loạt trận giao hữu. Việt Nam thua Hàn Quốc, Uzbekistan trong khi Thái Lan thua Trung Quốc, hòa Lebanon.

Nhưng khi vào vòng bảng SEA Games, cả 2 đã thể hiện phong độ đáng gờm. Họ toàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn. Cả 2 đã gặp nhau 5 lần trong trận tranh HCV, với Thái Lan thắng 4 và Việt Nam thắng 1. Chiến thắng ấy diễn ra ở lần gặp nhau gần nhất ở SEA Games, năm 2022.

Đó là dấu mốc quan trọng, cho thấy bóng đá Việt Nam đã thoát ra khỏi cái bóng Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á. Hôm nay là cơ hội để các cầu thủ U22 vượt lên hẳn, giành một thắng lợi ngay tại “sào huyệt” đầy rẫy cạm bẫy của đối phương.

HLV Kim Sang Sik đã từng vô địch tại Rajamangala

Sau những gì đã diễn ra, có thể dự đoán về một kịch bản đầy rẫy nguy hiểm dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik vì Thái Lan là chủ nhà và họ rất khát tấm HCV. Thái Lan hứa hẹn sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu. Hơn lúc nào hết, HLV Kim Sang Sik cần sự lỳ lợm, hiệu quả và cả sự tỉnh táo của các học trò.

Trước trận, ông không chỉ nhận được sự tiếp sức từ NHM Việt Nam mà truyền thông Hàn Quốc quê hương ông cũng gửi những lời tốt đẹp nhất tới HLV 49 tuổi.

Newsis, một trong những ấn phẩm hàng đầu xứ kim chi, viết: “SEA Games được xem là đại hội thể thao châu Á thu nhỏ dành cho các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, nội dung bóng đá nam được quan tâm nhất. Nội dung này có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia U22. Tại đây, HLV Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu chinh phục 3 giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ông đã đăng quang 2 giải đấu đầu tiên, giờ là lúc ông hoàn tất cú hat-trick của mình”.

Hãy cùng tin rằng mong muốn của Newsis cũng như NHM Việt Nam sẽ trở thành hiện thực.