U22 Thái Lan 'hẹn hò' U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 sau chiến thắng chật vật trước U22 Malaysia

Với siêu phẩm ghi bàn của Yotsakorn, U22 Thái Lan đã ghi tên mình vào chung kết. Dù vậy, U22 Thái Lan vẫn không thể tạo ra thắng lợi thuyết phục trước đối thủ kém người ngay từ phút 15.
90'+1: Từ một pha phòng ngự thiếu tập trung, U22 Thái Lan đã để Haykal tung ra cú đá cực hiểm, bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Liệu có xuất hiện phép màu nào không?
86': U22 Thái Lan chơi lùi đội hình, trong khi đó thể lực suy kiệt khiến U22 Malaysia cũng không thể tấn công. Có lẽ họ đã chấp nhận kết quả thua tối thiểu.
81': Sau khoảng 15 phút ép sân nghẹt thở nhưng không thể ghi bàn, U22 Thái Lan đang chơi cẩn trọng hơn. Họ chủ động cầm nhiều bóng khiến U22 Malaysia không thể tấn công. Có lẽ U22 Thái Lan sẽ ung dung đưa trận đấu về đích bằng tỷ số tối thiểu vì với họ, tấn công lúc này là khá phiêu lưu.
76': 2 cầu thủ U22 Thái Lan phối hợp như chốn không người rồi tung cú sút căng hướng về góc chữ A. Nhưng thủ môn U22 Malaysia vẫn xuất sắc.
73': Chỉ trong vòng vài phút, thủ môn U22 Malaysia đã phải oằn mình chống đỡ những tình huống nguy hiểm như U22 Thái Lan dứt điểm hay hậu vệ vô tình đưa bóng về khung thành.
70': Yotsakorn nhận bóng trong vòng cấm và xoay sở rất tốt. Anh vặn lưng hậu vệ áo vàng nhưng ở cú đá sau đó, tiền đạo này lại đưa bóng đi lệch cột. Cơ hội tốt nhất từ đầu hiệp 2 của U22 Thái Lan.
65': U22 Thái Lan đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhằm ghi bàn thứ 2. Họ không muốn thế trận giằng co như hiện tại nhưng các pha tấn công của Thái Lan đang bị Malaysia đánh chặn quyết liệt.
60': Từ pha mất bóng bên sân nhà, U22 Malaysia để cho Ratree băng xuống bên cánh phải. Pha bóng này chủ nhà có lợi thế về quân số nhưng họ lại không thể phối hợp chuẩn xác.
53': Iklas Sanron thực sự rất nguy hiểm với những pha leo biên tạo cơ hội cho đồng đội. Còn lại, họ hầu như không tổ chức được những pha tấn công từ các điểm nổ khác.
49': Faris Danish tiếp tục đột phá bên cánh trái. Anh không có ai hỗ trợ nên dứt điểm. Cú đá đưa bóng đi khó khiến thủ môn U22 Thái Lan mất 2 nhịp mới cản được.
46': Thái Lan cần tăng cường tấn công và tạo ra khoảng cách an toàn hơn thay vì chơi phiêu lưu như thời gian qua.
45'+4: Một hiệp đấu hay của cả 2 bên. Malaysia chịu thiệt thòi về quân số lẫn tỷ số nhưng tạo ra sự kháng cự lớn khiến Thái Lan trầy trật. Họ đang trụ vững tại Rajamangala, ít nhất là đến hết hiệp 1.
42': Từ cự ly tương tự tình huống ghi bàn, Yotsakorn đã thử vận may lần 2. Nhưng lần này không thành công.
35': Dù thiếu người nhưng nhờ di chuyển rộng, tích cực đeo bám mà các ngôi sao Malaysia đang gây khó khăn cho chủ nhà.
30': Danish đi bóng đầy quyết tâm bên cánh trái. Sau đó anh tung cú sút căng. Thủ môn Thái Lan thực sự có pha làm việc vất vả. Malaysia đang bất ngờ khiến Thái Lan lúng túng dù chơi ít người hơn.
28': Liên tiếp 2 tình huống dứt điểm của U22 Malaysia nhưng các cú đá nhìn chung còn hiền và vội vàng. Có lẽ họ muốn xử lý tình huống một cách nhanh nhất để tránh bị phản công.
21': Lợi thế quân số giúp U22 Thái Lan dễ dàng kiểm soát cuộc chơi. Họ đang thi đấu nửa sân.
15': Cầu thủ số 19 Nabin Yusuf quá non nớt khi dính 2 thẻ vàng trong thời gian ngắn. Thẻ vàng thứ 2 là lỗi kéo người từ giữa sân, một lỗi mà đáng ra trọng tài cũng không nên phạt thẻ.
Dù sao thì U22 Malaysia đã tự dập tắt đi cơ hội của mình. Nên nhớ trước đó, Malaysia đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, đưa bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan.
Mọi thứ dường như đã được định đoạt sau tấm thẻ đỏ vô duyên này.
12': Từ cú tạt khá dẻo bên cánh trái, Hakimi băng xuống đánh đầu. Tiếc rằng đường bóng đi không hiểm. Malaysia cho thấy họ vẫn có những bài vở để gây ra bất ngờ.
7': Ngay từ pha tấn công đầu tiên, Thái Lan đã mở điểm với cú sút phạt thần sầu của Yotsakorn. Cú đá là cực kỳ đẳng cấp, không có cơ hội nào cho thủ môn Malaysia.
Nhìn vào danh sách này, có thể thấy Malaysia vẫn chỉ có 20 cầu thủ để sử dụng cho trận bán kết với Thái Lan. Đây sẽ là thiệt thòi lớn đối với bầy hổ.
Trận bán kết thứ 2 là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan, đội nhất bảng A gặp U22 Malaysia, đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nếu như Thái Lan áp đảo hoàn toàn ở vòng bảng, là đội có chỉ số tốt nhất (6 điểm, ghi bàn tốt nhất) thì U22 Malaysia đi tiếp khá may mắn. Họ xếp nhì bảng B sau U22 Việt Nam. Khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển này chỉ hơn U22 Indonesia nhờ chỉ số phụ thứ 2 (bằng hiệu số nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn).
Thực tế, Malaysia dự SEA Games năm nay không phải là phiên bản tốt nhất. Họ đến giải đấu với nhiều khó khăn khi các trụ cột không được CLB chủ quản nhả quân. Có ít nhất 3 cái tên như vậy và đó đều là những cầu thủ không thể thay thế của đội tuyển này.
Bên cạnh đó, hậu vệ trụ cột Haziq Kutty còn dính chấn thương nặng khiến anh phải bỏ giải trong khi trước trận vòng bảng với U22 Việt Nam, tiền đạo chủ lực Haqimi Azim Rosli bất ngờ phải về nước chịu tang cha. Đội hình Malaysia trong 2 trận gặp Lào và Việt Nam là chắp vá, HLV Nafuzi Zain chỉ có 18-20 cầu thủ để lựa chọn trong danh sách đăng ký 23 người.
Đến bán kết, Haqimi Azim Rosli đã trở lại nhưng khó có thể nói anh sẽ ra sân với tâm trạng tốt nhất. Do vậy, xét về mọi yếu tố, U22 Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn U22 Thái Lan rất nhiều. Voi chiến đã 8 năm không vô địch SEA Games. Chơi trên sân nhà lần này là thời cơ vàng của họ. Nhưng trước khi nghĩ đến kịch bản ấy, họ cần tận dụng mọi yếu tố thuận lợi để vượt qua Malaysia.
