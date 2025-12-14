Đinh Anh Hoàng bùng nổ cảm xúc khi bóng bàn Việt Nam vào chung kết đồng đội nam SEA Games sau 8 năm

TPO - Chiều 14/12, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33 sau 8 năm chờ đợi.

Vẫn như trận đấu trước đó tại vòng bảng gặp Indonesia, Nguyễn Anh Tú là người được chọn chơi trận đấu mở đầu.

Ở set đầu tiên, Wong Qi Shen mới là người nắm được lợi thế và kết thúc set đấu với tỉ số 11-8. Tưởng chừng khó khăn sẽ đến với bóng bàn Việt Nam, nhưng Anh Tú đã lên tiếng đúng lúc. Anh tận dụng tốt các điểm yếu bóng ngắn của đối thủ, khai thác triệt để các quả ép trái để kết thúc game đấu đầu tiên với tỉ số chung cuộc 3-1.

Thứ tự thay đấu tiếp tục không có thay đổi khi Đinh Anh Hoàng là người thi đấu game 2 cho bóng bàn Việt Nam. Sau 2 set đầu thắng chóng vánh 11-9 và 11-6, Anh Hoàng chơi chùng xuống ở set 3 và để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy vậy, ở set đấu cuối cùng, Anh Hoàng tận dụng tốt các set point để nâng tỉ số chung cuộc lên 2-0.

Đức Tuân nhập trận ở game 3. Anh khởi đầu không mấy thuận lợi khi để thua liền 2 game 10-12 và 9-11. Bước sang set 3, Danny Wong mắc nhiều lỗi giao bóng khó hiểu và để thua với tỉ số 1-11. Set 4 của trận đấu, Đức Tuân và Danny tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Đức Tuân tận dụng tốt lợi thế giao bóng để đưa game đấu vào set 5. Set 5, Danny Wang mất tập trung và gặp các lỗi khó hiểu. Đức Tuân nhanh chóng kết thúc ván đấu với tỉ số chung cuộc không tưởng 11-0. Chiến thắng 3-0 giúp bóng bàn Việt Nam chính thức lọt vào chơi trận chung kết sau 8 năm chờ đợi.

Dưới đây là hình ảnh trận đấu của Đinh Anh Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bóng bàn nam:

Chiến đấu...

Một pha bóng đẹp

Cảm xúc bùng nổ của Đinh Anh Hoàng﻿ trước đối thủ

Phía ngoài khi VĐV thi đấu, HLV và các đồng đội cổ vũ, động viên tinh thần.

Bóng bàn Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành ít nhất 1 HCV.

Đinh Anh Hoàng là cái tên được chú ý nhiều nhất