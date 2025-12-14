Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đinh Anh Hoàng bùng nổ cảm xúc khi bóng bàn Việt Nam vào chung kết đồng đội nam SEA Games sau 8 năm

Vĩnh Xuân
Trong Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 14/12, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33 sau 8 năm chờ đợi.

Vẫn như trận đấu trước đó tại vòng bảng gặp Indonesia, Nguyễn Anh Tú là người được chọn chơi trận đấu mở đầu.

Ở set đầu tiên, Wong Qi Shen mới là người nắm được lợi thế và kết thúc set đấu với tỉ số 11-8. Tưởng chừng khó khăn sẽ đến với bóng bàn Việt Nam, nhưng Anh Tú đã lên tiếng đúng lúc. Anh tận dụng tốt các điểm yếu bóng ngắn của đối thủ, khai thác triệt để các quả ép trái để kết thúc game đấu đầu tiên với tỉ số chung cuộc 3-1.

Thứ tự thay đấu tiếp tục không có thay đổi khi Đinh Anh Hoàng là người thi đấu game 2 cho bóng bàn Việt Nam. Sau 2 set đầu thắng chóng vánh 11-9 và 11-6, Anh Hoàng chơi chùng xuống ở set 3 và để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy vậy, ở set đấu cuối cùng, Anh Hoàng tận dụng tốt các set point để nâng tỉ số chung cuộc lên 2-0.

Đức Tuân nhập trận ở game 3. Anh khởi đầu không mấy thuận lợi khi để thua liền 2 game 10-12 và 9-11. Bước sang set 3, Danny Wong mắc nhiều lỗi giao bóng khó hiểu và để thua với tỉ số 1-11. Set 4 của trận đấu, Đức Tuân và Danny tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Đức Tuân tận dụng tốt lợi thế giao bóng để đưa game đấu vào set 5. Set 5, Danny Wang mất tập trung và gặp các lỗi khó hiểu. Đức Tuân nhanh chóng kết thúc ván đấu với tỉ số chung cuộc không tưởng 11-0. Chiến thắng 3-0 giúp bóng bàn Việt Nam chính thức lọt vào chơi trận chung kết sau 8 năm chờ đợi.

Dưới đây là hình ảnh trận đấu của Đinh Anh Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bóng bàn nam:

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154832.png
Chiến đấu...
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154556.png
Một pha bóng đẹp
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154637.png
Cảm xúc bùng nổ của Đinh Anh Hoàng﻿ trước đối thủ
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154901.png
Phía ngoài khi VĐV thi đấu, HLV và các đồng đội cổ vũ, động viên tinh thần.
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154848.png
Bóng bàn Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành ít nhất 1 HCV.
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154623.png
Đinh Anh Hoàng là cái tên được chú ý nhiều nhất
anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154749.png
Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ chia vui cùng các VĐV với thành tích vào chung kết sau 8 năm
Vĩnh Xuân
Trong Đạt
#SEA Games 33 #đội tuyển bóng bàn nam #Đinh Anh Hoàng #Thái Lan #bóng bàn Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục