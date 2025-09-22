Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025: Cuộc đua quyết liệt tìm suất dự SEA Games 33

Trọng Đạt
TPO - Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025 có sự góp mặt của gần 130 tay vợt xuất sắc từ 12 đội mạnh trên toàn quốc tham gia tranh tài và tìm kiếm suất tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12.

screen-shot-2025-09-22-at-120847.png
Nguyễn Anh Tú là đương kim vô địch bảng nam.

Lễ khai mạc Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025 diễn ra tối 21/9, đánh dấu khởi đầu cho hơn một tuần thi đấu sôi nổi từ ngày 19-28/9 tại tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức, quy tụ các tay vợt hàng đầu tranh 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Nhiều gương mặt nổi bật của bóng bàn Việt Nam những năm gần đây như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức đều góp mặt, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và kịch tính.

Đặc biệt, hai tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP.HCM) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) vừa trở về từ giải chuyên nghiệp tại Kazakhstan, sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Ở mùa giải trước, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vượt qua Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) để giành HCV đơn nữ, trong khi Nguyễn Anh Tú đánh bại Nguyễn Đức Tuân ở nội dung đơn nam.

Các trận chung kết đồng đội nam và nữ sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 23/9, chung kết đôi nam, đôi nữ tổ chức lúc 19h ngày 25/9, trong khi chung kết đơn nam, đơn nữ cùng lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 28/9.

Theo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, giải đấu là cơ hội để đánh giá, tuyển chọn các tay vợt triển vọng, chuẩn bị lực lượng bóng bàn Việt Nam trước thềm SEA Games 33. Sau giải đấu này, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự kỳ Đại hội tại Thái Lan sẽ chính thức được thành lập.

Trọng Đạt
#giải bóng bàn quốc gia 2025 #SEA Games 33 #bóng bàn Việt Nam #đấu thủ mạnh #giải đấu bóng bàn

