CĐV đòi sa thải Tuchel dù đội tuyển Anh toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026

TPO - Đêm qua, ĐT Anh đã vượt qua Andorra 2-0. Họ cầm bóng 83%, dứt điểm 11 lần so với 2 của đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Chiến thắng kém ấn tượng trước một trong số những đội tuyển yếu nhất thế giới khiến Tam sư và HLV Tuchel bị chỉ trích tơi bời.

Các CĐV không hài lòng về màn thể hiện khi với tư cách là đội tuyển đắt giá nhất thế giới, là á quân châu Âu, Anh được kỳ vọng phải tấn công đẹp mắt và ghi 5-6 bàn vào lưới đối thủ. Nhưng rốt cuộc, dàn sao lừng danh của Tam sư chỉ thắng 2-0 với 1 bàn được ghi nhờ đối thủ phản lưới.

CĐV tên Mark Flanagran lên tiếng: "Xem Anh thi đấu thật chán. Không chiến thuật, không kỹ thuật, không trí tưởng tượng, không tốc độ, không phiêu lưu. Họ có những cầu thủ chạy cánh không biết tạt bóng”.

Rice ghi 1 bàn, 1 bàn còn lại của Anh do đối phương đá phản

CĐV tên Trevor thì bình luận: "Đội tuyển Anh dưới thời Tuchel thực sự tệ hơn so với thời Southgate. Hãy loại bỏ ông ta. Chỉ phí thời gian". Nhiều CĐV khác thậm chí còn liên tưởng đến ĐT Anh nhạt nhẽo dưới thời Capello hồi 2010, một đội tuyển đã gây thất vọng khi bị loại sớm ở vòng bảng World Cup 2010.

Điểm chung của các bình luận này là những lời chê bai, và tất cả đều gắn hashtag "TuchelOut" để gây áp lực, yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước nhà đuổi Tuchel ngay lập tức.

Theo họ, trong quãng thời gian vị HLV người Đức cầm quân, ĐT Anh chưa mang tới nhiều hy vọng. Tam sư chỉ có thể thắng những "nhược tiểu" như Latvia, Andorra... Trong khi đó ở màn đối đầu với Senegal, Anh đã thua bạc nhược 1-3. Tỷ số này đã khiến vị thế của Tuchel lung lay rất nhiều. Ngày 10/9 tới, Anh sẽ gặp Serbia trong trận chung kết ở bảng K. Và kết quả cuộc so tài này rất có thể sẽ có tác động lớn đến chiếc ghế mà Tuchel đang tại vị ở Tam sư.