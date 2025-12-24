Sau huy chương SEA Games lịch sử, Lê Chúc An tự tin viết tiếp hành trình bứt phá tại giải châu Á- Thái Bình Dương

TPO - Golfer trẻ Lê Chúc An sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Women’s Amateur Asia-Pacific (WAAP) 2026, giải đấu nghiệp dư nữ danh giá nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á- Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 12 đến 15/2/2026 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand).

Trước đó, Việt Nam có hai golfer nhận thư mời dự WAAP 2026 là Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân. Tuy nhiên, Gia Hân không thể góp mặt vì lý do gia đình. Vì thế, Chúc An trở thành niềm hy vọng duy nhất của golf nữ Việt Nam tại sân chơi đỉnh cao này.

Ở tuổi 17, Chúc An bước vào lần thứ ba liên tiếp tham dự WAAP với sự tự tin lớn hơn sau những bước tiến rõ nét trong hai năm qua. Từng không vượt qua cắt loại tại WAAP 2024, golfer sinh năm 2008 đã có cú bứt phá mạnh mẽ khi cán đích đồng hạng 30 tại WAAP 2025 trên sân Hoiana Shores, thành tích tốt nhất của cá nhân cô tại giải.

Giai đoạn 2024/25 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Lê Chúc An. Cô giành chiến thắng ở bảng U16 Faldo Series Asia Grand Final, đăng quang tại Trang An Open, danh hiệu lịch sử của golf nữ Việt Nam tại một giải thuộc hệ thống Thai LPGA Tour, đồng thời vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia và vừa đoạt Huy chương Đồng cá nhân SEA Games 33, tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam trong các kỳ Đại hội.

Lê Chúc An vừa đoạt Huy chương Đồng cá nhân SEA Games 33.

Hiện xếp hạng 186 thế giới trên WAGR, vị trí cao nhất từng đạt được bởi một golfer nữ Việt Nam, Chúc An cho biết cô lấy cảm hứng từ chiến thắng của Jeneath Wong tại WAAP 2025 và nuôi khát vọng tạo nên dấu mốc mới cho golf Việt Nam trên đấu trường châu lục.

WAAP 2026 quy tụ 84 vận động viên đến từ 28 quốc gia, bao gồm nhiều gương mặt hàng đầu của golf nghiệp dư nữ khu vực. Nhà vô địch giải sẽ nhận vé mời tham dự ba giải major danh giá: AIG Women’s Open, Amundi Evian Championship và Chevron Championship, đồng thời được trao cơ hội góp mặt tại các giải đấu đỉnh cao khác như Augusta National Women’s Amateur hay Women’s Amateur Championship.

Kể từ khi ra đời năm 2018, WAAP đã trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng lớn của golf nữ thế giới, tiêu biểu là Jeeno Thitikul (Thái Lan), nhà vô địch WAAP đầu tiên và hiện là golfer nữ số một thế giới.

Với phong độ ổn định cùng bản lĩnh được tôi luyện qua những giải đấu lớn, Lê Chúc An bước vào WAAP 2026 không chỉ với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, mà còn mang theo khát vọng viết tiếp giấc mơ golf Việt Nam tại sân chơi nghiệp dư danh giá nhất khu vực.