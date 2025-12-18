Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An tin tưởng thế hệ golf trẻ Việt Nam sẽ tiến xa hơn trong tương lai

TPO - Sau thành công tại SEA Games 33, Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An không chỉ tự hào về những tấm huy chương của mình mà còn đặt niềm tin vào thế hệ golf trẻ Việt Nam. Họ kỳ vọng các tài năng mới sẽ tiếp bước, tiếp tục phát triển và đưa golf Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Sau khi khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games 33 với 3 huy chương, các thành viên đội tuyển golf Việt Nam đã lần lượt trở về nước, kết thúc một kỳ Đại hội ghi đậm dấu ấn chuyên môn và giàu cảm xúc.

Tại sân bay Nội Bài, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đại diện Hiệp hội golf Việt Nam cùng gia đình các vận động viên đã có mặt từ sớm để chào đón đội tuyển và ban huấn luyện.

Những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay chúc mừng là sự ghi nhận dành cho tinh thần thi đấu kiên cường, bền bỉ của các golfer Việt Nam trong suốt kỳ SEA Games 33, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường phía trước.

Nổi bật trong thành tích chung của đội là Nguyễn Anh Minh, golfer số 1 Việt Nam tiếp tục cho thấy bước tiến vững chắc. Sau tấm HCĐ cá nhân tại kỳ SEA Games trước, Anh Minh đã đổi màu sang HCB, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét ở đấu trường khu vực.

Niềm vui chiến tích đi cùng sự điềm tĩnh rất “người lớn” của một vận động viên trẻ luôn khát khao hoàn thiện bản thân.

“Em trân trọng tấm huy chương này, nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Em tin mình có thể làm tốt hơn và sẽ tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn”, Anh Minh chia sẻ.

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An đã tạo nên dấu mốc lịch sử cho golf nữ Việt Nam khi giành HCĐ cá nhân, tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Theo Chúc An, cô đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là đạt kết quả tốt hơn so với năm ngoái, coi thành tích lần này là phần thưởng cho quá trình tập luyện bền bỉ.

“Thành tích tại SEA Games là động lực để em tiếp tục chinh phục những giải đấu lớn hơn, thử thách cao hơn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế”, golfer trẻ bày tỏ.

Khép lại SEA Games 33 với 3 tấm huy chương quý giá gồm HCB cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh), HCĐ cá nhân nữ (Lê Chúc An) và HCĐ nội dung đồng đội nam, Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An không chỉ tự hào về thành tích của bản thân mà còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của golf Việt Nam.

Với thế hệ trẻ lần đầu góp mặt như Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Nguyễn Minh Anh, cả hai kỳ vọng các đàn em sẽ tiếp bước, tiếp tục đưa golf Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.