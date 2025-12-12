Tuyển golf Việt Nam dẫn đầu nội dung đồng đội nam trong ngày mở màn SEA Games 33

TPO - Đội tuyển golf Việt Nam đã khởi động chiến dịch SEA Games 33 đầy hứng khởi khi tạm vươn lên đồng dẫn đầu nội dung đồng đội nam sau vòng 1 trên sân Siam Country Club Rolling Hills (Thái Lan).

Nguyễn Anh Minh giữ phong độ ổn định

Nổi bật nhất trong ngày thi đấu mở màn là Hồ Anh Huy, golfer 15 tuổi ghi dấu bằng vòng đấu 68 gậy (-4) với 5 birdie và chỉ mắc 1 bogey, trong đó có chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 5 đến hố 7. Thành tích xuất sắc này giúp Anh Huy tạm giữ vị trí T3 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Nguyễn Anh Minh cũng đóng góp quan trọng vào điểm số đồng đội với vòng đấu 71 gậy (-1), tạm xếp vị trí T5 cá nhân. Hai vận động viên còn lại của đội tuyển Nam là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng, lần lượt đánh 75 gậy (+3) và 76 gậy (+4).

Ở nội dung cá nhân nam, ngôi dẫn đầu đang thuộc về Bregente Rolando (Philippines) và Laopakdee Pongsapak (Thái Lan) với cùng điểm số 65 gậy (-7).

Hồ Anh Huy đạt thành tích tốt nhất sau vòng 1

Theo thể thức thi đấu, điểm đồng đội nam được tính bằng thành tích của 3 golfer có kết quả tốt nhất mỗi vòng. Do đó, Việt Nam đang sở hữu tổng điểm -2, tạm dẫn đầu cùng Thái Lan sau ngày thi đấu đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Thái Dương - Lãnh đội Đội tuyển golf Việt Nam, tuyển nam đã có khởi đầu tương đối thuận lợi tại SEA Games 33 và chúng ta vẫn cần đề ra những chiến thuật hợp lý cho những ngày đấu tiếp theo để các vận động viên có thể bứt phá.

Ở nội dung nữ, các golfer Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trong vòng mở màn. Lê Chúc An đánh 76 gậy (+4), trong khi Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân lần lượt ghi 81 gậy (+9) và 82 gậy (+10). Với cách tính điểm lấy 2 kết quả tốt nhất, đội tuyển nữ đang có tổng +13, tạm xếp hạng 6.