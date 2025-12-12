Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển golf Việt Nam dẫn đầu nội dung đồng đội nam trong ngày mở màn SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển golf Việt Nam đã khởi động chiến dịch SEA Games 33 đầy hứng khởi khi tạm vươn lên đồng dẫn đầu nội dung đồng đội nam sau vòng 1 trên sân Siam Country Club Rolling Hills (Thái Lan).

3-8887.jpg
Nguyễn Anh Minh giữ phong độ ổn định

Nổi bật nhất trong ngày thi đấu mở màn là Hồ Anh Huy, golfer 15 tuổi ghi dấu bằng vòng đấu 68 gậy (-4) với 5 birdie và chỉ mắc 1 bogey, trong đó có chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 5 đến hố 7. Thành tích xuất sắc này giúp Anh Huy tạm giữ vị trí T3 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Nguyễn Anh Minh cũng đóng góp quan trọng vào điểm số đồng đội với vòng đấu 71 gậy (-1), tạm xếp vị trí T5 cá nhân. Hai vận động viên còn lại của đội tuyển Nam là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng, lần lượt đánh 75 gậy (+3) và 76 gậy (+4).

Ở nội dung cá nhân nam, ngôi dẫn đầu đang thuộc về Bregente Rolando (Philippines) và Laopakdee Pongsapak (Thái Lan) với cùng điểm số 65 gậy (-7).

4-3591.jpg
Hồ Anh Huy đạt thành tích tốt nhất sau vòng 1

Theo thể thức thi đấu, điểm đồng đội nam được tính bằng thành tích của 3 golfer có kết quả tốt nhất mỗi vòng. Do đó, Việt Nam đang sở hữu tổng điểm -2, tạm dẫn đầu cùng Thái Lan sau ngày thi đấu đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Thái Dương - Lãnh đội Đội tuyển golf Việt Nam, tuyển nam đã có khởi đầu tương đối thuận lợi tại SEA Games 33 và chúng ta vẫn cần đề ra những chiến thuật hợp lý cho những ngày đấu tiếp theo để các vận động viên có thể bứt phá.

Ở nội dung nữ, các golfer Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trong vòng mở màn. Lê Chúc An đánh 76 gậy (+4), trong khi Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân lần lượt ghi 81 gậy (+9) và 82 gậy (+10). Với cách tính điểm lấy 2 kết quả tốt nhất, đội tuyển nữ đang có tổng +13, tạm xếp hạng 6.

Trọng Đạt
#golf #SEA Games 33 #Việt Nam #đồng đội nam #Siam Country Club #thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục