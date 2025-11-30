SEA Games 33: Tuyển golf Thái Lan chốt đội hình, Việt Nam trong 'trạng thái chờ'

TPO - Chủ nhà Thái Lan đã công bố danh sách 7 golfer tranh tài tại SEA Games 33, diễn ra từ ngày 11 đến 14/12 tại sân Siam Country Club, Rolling Hill (Chonburi). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất việc lựa chọn lực lượng và sẽ công bố chính thức trong thời gian tới.

Hiệp hội Golf Thái Lan xác nhận thành phần đội tuyển gồm 4 nam và 3 nữ. Ở đội nam, Pongsapak Laopakdee, nhà vô địch Asia-Pacific Amateur Championship 2025, là gương mặt nổi bật nhất, bên cạnh Prin Sarasamut, người từng góp mặt tại World Amateur Team Championship 2025.

Trong khi đó, Thanawin Lee mang đến sự chắc chắn sau vị trí á quân Singha Thailand Major Open 2025, trong khi Varutm Boonrod tiếp tục được kỳ vọng sau quá trình trưởng thành mạnh mẽ ở hệ thống trẻ.

Ở nội dung nữ, Prasad Nakorn Ponganan cùng Pimpisa - chủ nhân của HCB Asian Youth Games 2025 và Kritchanya Kaupattanasakul, nhà vô địch Singapore Open Major 2025 đồng thời là á quân Toyota Junior Golf World Cup 2025, tạo nên đội hình giàu kinh nghiệm lẫn tài năng.

Các tuyển thủ golf nam (từ trái sang) Đặng Minh, Khánh Hưng, Đoàn Uy và Anh Minh mang về 1 HCV và 1 HCB SEA Games 32

Về phía Việt Nam, ban huấn luyện đã chốt danh sách sau các giải tuyển chọn Vô địch Nghiệp dư nam- nữ Việt Nam mở rộng (VAO - VLAO) 2025. Hai golfer nam Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy cùng hai golfer nữ Lê Chúc An và Anna Lê là những vận động viên đã giành suất chính thức.

Ba cái tên còn lại sẽ chính thức được công bố trong thời gian tới, nhiều khả năng sẽ là golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh và Nhà Vô địch Golf Quốc gia 2025 Nguyễn Tuấn Anh ở nội dung nam, cùng Á quân Quốc gia Nguyễn Viết Gia Hân ở nội dung nữ.

Môn golf tại SEA Games 33 sẽ trao 4 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Tại kỳ đại hội gần nhất, Thái Lan giành 2 HCV đồng đội và 1 HCB cá nhân nữ, qua đó khẳng định sức mạnh đáng gờm trong khu vực.

Golf Việt Nam cũng để lại dấu ấn quan trọng khi giành một HCV cá nhân và một HCB đồng đội, tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích tại kỳ SEA Games năm nay.