Nguyễn Tuấn Anh giành ngôi Á quân Malaysian Amateur Open 2025

TPO - Nhà vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2025 khi giành ngôi Á quân tại Malaysian Amateur Open.

Sau ba ngày tranh tài căng thẳng tại Permaipura Golf & Country Club, thành viên Đội tuyển golf Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đã khép lại Malaysian Amateur Open 2025 với vị trí Á quân, đạt tổng điểm -6.

Golfer 16 tuổi ghi lần lượt các vòng 68-72-67, tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải 2025.

Thành tích Á quân tại Malaysia là dấu mốc quốc tế mới nhất của Tuấn Anh. Trước đó, hồi tháng 9, tài năng trẻ Việt Nam gây tiếng vang khi đăng quang Thailand Amateur Open, giải đấu có lịch sử hơn nửa thế kỷ và từng sản sinh nhiều golfer hàng đầu châu Á.

Kết quả của Tuấn Anh cũng tiếp tục nối dài dấu ấn của golf Việt Nam tại Malaysian Amateur Open. Một năm trước, Nguyễn Anh Minh từng bước lên ngôi vô địch, và giờ đây Tuấn Anh lại giúp Việt Nam hiện diện nổi bật tại một trong những giải nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất khu vực.

Ở tuổi 16, Tuấn Anh đang viết nên hành trình đáng kinh ngạc, khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế của golf Việt Nam. Năm nay, anh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, trước khi giành danh hiệu Best Amateur tại Singha Bangkok Open.

Với màn trình diễn giàu thuyết phục này, Tuấn Anh cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ngày càng chín muồi, tín hiệu đầy hứa hẹn trước khi anh bước vào hành trình bảo vệ màu cờ sắc áo tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12 tới.