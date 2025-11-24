Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Tuấn Anh giành ngôi Á quân Malaysian Amateur Open 2025

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2025 khi giành ngôi Á quân tại Malaysian Amateur Open.

3.jpg

Sau ba ngày tranh tài căng thẳng tại Permaipura Golf & Country Club, thành viên Đội tuyển golf Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đã khép lại Malaysian Amateur Open 2025 với vị trí Á quân, đạt tổng điểm -6.

Golfer 16 tuổi ghi lần lượt các vòng 68-72-67, tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải 2025.

Thành tích Á quân tại Malaysia là dấu mốc quốc tế mới nhất của Tuấn Anh. Trước đó, hồi tháng 9, tài năng trẻ Việt Nam gây tiếng vang khi đăng quang Thailand Amateur Open, giải đấu có lịch sử hơn nửa thế kỷ và từng sản sinh nhiều golfer hàng đầu châu Á.

5.jpg

Kết quả của Tuấn Anh cũng tiếp tục nối dài dấu ấn của golf Việt Nam tại Malaysian Amateur Open. Một năm trước, Nguyễn Anh Minh từng bước lên ngôi vô địch, và giờ đây Tuấn Anh lại giúp Việt Nam hiện diện nổi bật tại một trong những giải nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất khu vực.

Ở tuổi 16, Tuấn Anh đang viết nên hành trình đáng kinh ngạc, khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế của golf Việt Nam. Năm nay, anh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, trước khi giành danh hiệu Best Amateur tại Singha Bangkok Open.

Với màn trình diễn giàu thuyết phục này, Tuấn Anh cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ngày càng chín muồi, tín hiệu đầy hứa hẹn trước khi anh bước vào hành trình bảo vệ màu cờ sắc áo tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12 tới.

Trọng Đạt
#Nguyễn Tuấn Anh #golf Việt Nam #Malaysian Amateur Open #golf quốc tế #SEA Games #golf trẻ #thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục