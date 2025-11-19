Nguyễn Anh Minh: Tài năng trẻ mở đường cho golf Việt bằng sự tự tin và bản lĩnh

Trong một môn thể thao mà niềm tin tuyệt đối vào bản thân thường là ranh giới phân định giữa người thắng cuộc và kẻ về sau, Nguyễn Anh Minh, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, luôn bước ra sân với "vũ khí" sắc bén nhất của mình: sự tự tin.

Đó là điều gây ấn tượng mạnh nhất với ông Rishi Narain, HLV đội tuyển châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific All Star Team), người từng trực tiếp trao cho Anh Minh tấm vé bước ra sân chơi đẳng cấp thế giới.

Ông Rishi Narain nhớ lại lần đầu gặp Anh Minh khi cậu mới 15 tuổi - một gương mặt còn non trẻ nhưng đã điền tên trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới. “Khi quan sát những vòng đấu của Minh ở Đông Nam Á, tôi lập tức chú ý. Cậu ấy ổn định, bản lĩnh và có sự sắc lạnh đặc trưng của một tay golf lớn. Trong khâu tuyển chọn cho Asia Pacific All Star 2023, tài năng của Minh thực sự tỏa sáng", ông nói.

Từ hàng trăm ứng viên trong khu vực, Nguyễn Anh Minh đã trở thành một trong 12 gương mặt ưu tú đại diện châu Á - Thái Bình Dương đối đầu các golfer nghiệp dư hàng đầu châu Âu tại Bonallack Trophy 2023 ở Tây Ban Nha. Thành tích ấy lặp lại vào năm 2025 tại UAE, minh chứng cho sự trưởng thành bền bỉ của golfer đến từ Việt Nam, quốc gia mà mới cách đây hơn một thập kỷ vẫn còn chật vật trong việc đưa đội tuyển tham dự các giải vô địch lớn.

Vượt gian nan để tỏa sáng

Chuyến “ra mắt thế giới” tại La Manga (Tây Ban Nha) năm 2023 đã trở thành thử thách không thể quên. Đi một mình, nối chuyến liên tục và mất cả túi gậy - nỗi ám ảnh với bất kỳ golfer nào. Nhưng phản xạ của Anh Minh khiến HLV Rishi Narain phải khâm phục: không hoảng loạn, không than phiền, giữ vững tinh thần lạc quan. Cậu đi bộ khảo sát sân, làm quen với đồng đội, bắt nhịp với lịch trình một cách nhẹ nhàng.

“Dù là thành viên trẻ nhất đội, Minh hòa nhập cực nhanh. Cậu ấy tự tin, chín chắn và không hề để khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu", ông Narain chia sẻ.

Trong tuần thi đấu ấy, nửa điểm quý giá của Anh Minh ở trận đấu đơn đã góp phần quan trọng giúp đội châu Á - Thái Bình Dương chiến thắng chung cuộc. Với một tay golf tuổi 15, đó là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần thi đấu của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bước ngoặt lịch sử tại Nomura Cup 2024

Một năm sau, Nomura Cup (Giải vô địch đồng đội nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương) diễn ra tại Việt Nam chứng kiến một Nguyễn Anh Minh trưởng thành vượt bậc. Bốn vòng đấu xuất sắc mang về chức vô địch cá nhân, đồng thời góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngay trên sân nhà.

Với chiến thắng ấy, Việt Nam lần đầu tiên vượt qua những nền golf hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc hay New Zealand. Theo ông Narain, “đó không chỉ là cột mốc của riêng Minh, mà còn đánh dấu sự đổi thay của golf Việt Nam".

Anh Minh hòa nhập tốt trong môi trường Đại học Mỹ

Khiêm nhường, tự tin và kiên định với mục tiêu

Điều khiến HLV Rishi Narain ấn tượng nhất không phải những vòng đấu ấn tượng hay kỹ thuật vượt trội, mà là tinh thần, thái độ của Anh Minh. “Điều làm Minh khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn là sự khiêm nhường và niềm tin vào bản thân", ông nhấn mạnh. Quyết định theo học tại Đại học Bang Oregon (Mỹ) thay vì vội vã lên chuyên nghiệp tiếp tục phản ánh sự chín chắn hiếm gặp ở một VĐV 18 tuổi.

Golf đại học Mỹ vốn là “lò luyện” đã đào tạo nên vô số ngôi sao PGA Tour. Con đường ấy đòi hỏi kiên trì, kỷ luật, nhưng đổi lại là nền tảng kỹ thuật và tâm lý vững vàng, những yếu tố quyết định sự nghiệp đường dài.

Sự ủng hộ từ gia đình, sự dẫn dắt của HLV thể lực Kiran Mistry, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Thái Dương và hệ sinh thái golf Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ là điểm tựa vững chắc cho tài năng trẻ này.

Ngọn đuốc tiên phong của golf Việt

Ở thời điểm golf Việt Nam khoác lên mình diện mạo mới với hàng chục sân golf hiện đại và lực lượng VĐV trẻ ngày càng đông đảo, sự xuất hiện của Nguyễn Anh Minh được xem là cú hích quan trọng. Cậu truyền cảm hứng cho các golfer nhí, đồng thời tạo ra niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sản sinh những tài năng vươn tầm thế giới.

"Trong một môn thể thao mà niềm tin vào bản thân thường là yếu tố phân định nhà vô địch, sự tự tin của Nguyễn Anh Minh chính là vũ khí lợi hại nhất", HLV Rishi Narain khẳng định.

Từ Tây Ban Nha đến UAE, từ Nomura Cup đến hành trình du học Mỹ, Nguyễn Anh Minh đang viết tiếp giấc mơ của golf Việt bằng lối đi của riêng mình: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng.

Dù tương lai đưa cậu đến PGA Tour hay những sân chơi lớn khác, tên tuổi của Anh Minh đã in dấu vào lịch sử thể thao nước nhà như một người mở đường, một biểu tượng của đam mê và một nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.