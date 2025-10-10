Câu chuyện xúc động đằng sau nghĩa cử cao đẹp, tặng tấm huy chương Vàng làm thiện nguyện của HLV Trương Minh Sang

TPO - Sau khi biết được mục đích của Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nhí của bệnh viện Nhi Trung Ương, HLV đội tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang đã hào phóng tặng Ban tổ chức tấm huy chương Vàng SEA Games mà anh trân quý để đấu giá làm thiện nguyện.

"Đây không phải tấm huy chương đầu tiên tôi giành được, nhưng được tôi trân quý nhất, cũng ý nghĩa hơn bất kỳ tấm huy chương nào khác. Nó là thành quả của hành trình dài nỗ lực theo đuổi, chứa đựng cả mồ hôi, nước mắt cùng tinh thần không bỏ cuộc và khát vọng vươn lên của tôi cũng như các đồng đội trong đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam", HLV đội tuyển nam TDDC Việt Nam Trương Minh Sang nói với phóng viên báo Tiền Phong.

Theo HLV Trương Minh Sang, người sở hữu trọn bộ ba màu huy chương ở SEA Games (huy chương Đồng 2001, huy chương Bạc 2003 và huy chương Vàng 2005 đều ở nội dung cá nhân) khi còn là vận động viên cho biết, trước đây đội tuyển TDDC Việt Nam chỉ tham gia các nội dung cá nhân ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

HLV Trương Minh Sang nhớ lại: "Đến một ngày ngồi với các anh em trong đội, tôi nói rằng chúng ta đã đạt nhiều thành tích cá nhân, tại sao không đặt mục tiêu giành huy chương đồng đội? Như năm 2003 khi SEA Games tổ chức trên sân nhà, tôi luôn tiếc nuối vì chúng ta không tham gia nội dung đồng đội.

Trương Minh Sang cùng các vận động viên Đội tuyển TDDC Việt Nam tại SEA Games 2011 ở Indonesia sau chiến tích giành huy chương Vàng đồng đội.

Các anh em đều đồng tình với chia sẻ này, sau đó tất cả cùng hạ quyết tâm sẽ cạnh tranh với các nước khác ở nội dung này trong những kỳ SEA Games tiếp theo. Một kế hoạch chi tiết được chúng tôi vạch ra, nhằm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, đồng thời tập thêm để tham gia đủ các nội dung, đảm bảo mỗi nội dung có đủ từ 4-5 người. Mọi thành viên trong đội đều siết chặt tay, cùng tập luyện, hỗ trợ và thúc đầy lẫn nhau".

Đến SEA Games 2005 tại Philippines, trong lần đầu tham dự nội dung đồng đội môn TDDC, đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương Đồng. Đây chính là động lực để Trương Minh Sang, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh... tiếp tục cố gắng, phấn đấu đổi màu huy chương ở các kỳ sau, để rồi đội tuyển tiến thêm một bước nữa ở SEA Games 2007 tại Thái Lan với tấm huy chương Bạc.

"Đến SEA Games 2011 ở Indonesia, tôi xác định đây cũng là giải đấu cuối cùng nên quyết tâm giành Vàng bằng mọi giá. Cuối cùng những nỗ lực cũng được đền đáp. Giấc mơ sở hữu tấm huy chương Vàng đồng đội của tôi và các anh em đã trở thành sự thật. Nó cũng hoàn tất hành trình 10 năm của tôi ở SEA Games, bắt đầu từ tấm huy chương Đồng cá nhân năm 2001", người giải nghệ ở tuổi 29 và trở thành HLV trẻ nhất của Đội tuyển TDDC chia sẻ.

Tấm huy chương Vàng SEA Games 2011 kèm chữ ký của HLV Trương Minh Sang dành tặng Ban tổ chức Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nhí có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Vậy tại sao HLV Trương Minh Sang quyết định tặng Ban tổ chức Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tấm huy chương Vàng vô giá này? Anh tâm sự đầy xúc động: "Đã chơi pickleball hơn một năm qua, tôi rất tiếc vì không thể tham dự giải sau khi nhận được lời mời, bởi vướng lịch trình cùng đội tuyển. Tôi rất ấn tượng với mục đích cao đẹp của giải đấu, nhằm giúp đỡ, chia sẻ với những bệnh nhân nhí có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Bản thân tôi cũng xuất phát từ nghèo khó, phải mưu sinh ngoài đường từ bé, sau đó được sự hỗ trợ mới vào trường dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được học tập và bén duyên với thể thao. Để có ngày hôm nay, bên cạnh nỗ lực tự thân, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Vậy nên tôi muốn thông qua giải đấu gửi đến các em một chút tấm lòng, hy vọng các em vượt qua bệnh tật, vững bước trong cuộc sống. Với tôi, đây không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn truyền cảm hứng để các em chiến đấu, đánh bại nghịch cảnh".

HLV Trương Minh Sang cùng bà xã Nguyễn Thu Hà trên sân pickleball.

Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2025), vừa tạo nên một sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa giới doanh nhân và công chúng vừa mang ý nghĩa cao đẹp, gây quỹ ủng hộ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong năm đầu tiên tổ chức, giải diễn ra vào ngày 18/10 tại Cụm sân HappyLand Pickleball - 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội, dự kiến thu hút khoảng 200 vận động viên, là doanh nhân cũng như những người yêu mến bộ môn pickleball trong và ngoài nước.

Tấm huy chương Vàng SEA Games 2011 kèm chữ ký của HLV Trương Minh Sang sẽ được đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương. Giá khởi điểm 10 triệu đồng. Các nhà hảo tâm có thể đấu giá theo ba hình thức, qua fanpage Tiền Phong Pickleball, trực tiếp tại sân thi đấu ngày 18/10 hoặc qua Zalo của Ban tổ chức (0903.226.806/0975.330.918). Đấu giá bắt đầu từ hôm nay đến 14h00 ngày 18/10. Kết quả sẽ được công bố trong Lễ trao giải Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.