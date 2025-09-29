Hai tay vợt Việt Nam vô địch U.50 giải pickleball ở Malaysia

Những tay vợt còn lại như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang dừng chân ở vòng tứ kết. Các tay vợt Việt Nam cũng thi đấu chưa thành công ở các nội dung hệ chuyên nghiệp còn lại như đôi nam, đôi nam nữ.
Trong khi đó ở hệ phong trào, nội dung U.50 đôi nam trình từ 3.5 trở lên tại PPA Tour Asia Malaysia Cup chứng kiến thành công của bộ đôi Lý Minh Triết (Franklin)/Tony Hoàng (CLB Passion002).
Sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ, Lý Minh Triết cùng tay vợt Việt kiều Mỹ Tony Hoàng vào chung kết, chạm trán với Jih Shian Yeo/Wei Pin Choo (Singapore) ở chung kết diễn ra vào hôm 29/9.
Công thủ nhịp nhàng, ăn ý giúp bộ đôi của Việt Nam đánh bại đối thủ với điểm số 15/6 và lên ngôi vô địch.
Tay vợt Lý Minh Triết 53 tuổi, từng là cựu tuyển thủ bóng bàn Việt Nam. Anh từng với em trai của mình là Lý Minh Tân lên ngôi vô địch giải PPA Tour Úc lứa tuổi U.50. Lần đầu tranh tài ở PPA Tour Asia lại đứng cùng bạn đánh đôi là Tony Hoàng, Lý Minh Triết đã gặt hái thành công.
Theo kế hoạch, Tony Hoàng cùng Passion002 sẽ đồng hành để tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 4 vào đầu tháng 11 tới tại TPHCM nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi tay vợt Lý Minh Triết cho biết, sau màn kết hợp thành công ở giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup, anh sẽ tiếp tục chinh phục giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup từ ngày 30/9 đến 4/10 tại Đà Nẵng.
Tony Hoàng hiện là Đại sứ Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ và Châu Á. Anh cũng đã đưa những cây vợt nổi tiếng thế giới đến Việt Nam trong thời gian qua để giao lưu và thúc đẩy sự phát triển của môn Pickleball. Ngoài Riley Newman hạng 3 thế giới và Dylan Fraizer hạng 5 đến Việt Nam quảng bá, mới đây Tony Hoàng còn mời Daniel Moore, tay vợt từng chơi pickleball chuyên nghiệp ở cấp độ cao nhất của thế giới từ năm 2014, đến giao lưu tại TP.HCM và Hà Nội.