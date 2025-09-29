Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hai tay vợt Việt Nam vô địch U.50 giải pickleball ở Malaysia

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở nội dung chuyên nghiệp giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup, Lý Hoàng Nam (CLB Kamito) là tay vợt Việt Nam thi đấu thành công nhất khi đoạt hạng ba nội dung đơn nam. Trong khi đó, ở hệ phong trào, nội dung U.50 đôi nam trình từ 3.5 trở lên tại PPA Tour Asia Malaysia Cup chứng kiến thành công của bộ đôi Lý Minh Triết và Tony Hoàng.

Những tay vợt còn lại như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang dừng chân ở vòng tứ kết. Các tay vợt Việt Nam cũng thi đấu chưa thành công ở các nội dung hệ chuyên nghiệp còn lại như đôi nam, đôi nam nữ.

img-4533.jpg
Hình ảnh thi đấu của hai tay vợt U50.

Trong khi đó ở hệ phong trào, nội dung U.50 đôi nam trình từ 3.5 trở lên tại PPA Tour Asia Malaysia Cup chứng kiến thành công của bộ đôi Lý Minh Triết (Franklin)/Tony Hoàng (CLB Passion002).

Sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ, Lý Minh Triết cùng tay vợt Việt kiều Mỹ Tony Hoàng vào chung kết, chạm trán với Jih Shian Yeo/Wei Pin Choo (Singapore) ở chung kết diễn ra vào hôm 29/9.

Công thủ nhịp nhàng, ăn ý giúp bộ đôi của Việt Nam đánh bại đối thủ với điểm số 15/6 và lên ngôi vô địch.

img-4537.jpg
Lý Minh Triết (nón trắng) cùng Tony Hoàng (áo hồng) xuất sắc vô địch giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup 2025 nội dung U.50

Tay vợt Lý Minh Triết 53 tuổi, từng là cựu tuyển thủ bóng bàn Việt Nam. Anh từng với em trai của mình là Lý Minh Tân lên ngôi vô địch giải PPA Tour Úc lứa tuổi U.50. Lần đầu tranh tài ở PPA Tour Asia lại đứng cùng bạn đánh đôi là Tony Hoàng, Lý Minh Triết đã gặt hái thành công.

img-4531.jpg
Tay vợt Tony Hoàng 51 tuổi, là nhà sáng lập hãng vợt Mỹ Passion002. Thời gian gần đây tay vợt này về Việt Nam sinh sống, kết nối, chia sẻ niềm đam mê pickleball đến cộng đồng thông qua việc dạy pickleball miễn phí, phối hợp tổ chức các giải đấu phong trào. Anh cũng đồng hành và tài trợ cho giải Giải Pickleball Việt Nam- Cúp Hyundai 2025 do báo Tiền Phong tổ chức vào tháng 7 vừa qua.

Theo kế hoạch, Tony Hoàng cùng Passion002 sẽ đồng hành để tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 4 vào đầu tháng 11 tới tại TPHCM nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi tay vợt Lý Minh Triết cho biết, sau màn kết hợp thành công ở giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup, anh sẽ tiếp tục chinh phục giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup từ ngày 30/9 đến 4/10 tại Đà Nẵng.

Tony Hoàng hiện là Đại sứ Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ và Châu Á. Anh cũng đã đưa những cây vợt nổi tiếng thế giới đến Việt Nam trong thời gian qua để giao lưu và thúc đẩy sự phát triển của môn Pickleball. Ngoài Riley Newman hạng 3 thế giới và Dylan Fraizer hạng 5 đến Việt Nam quảng bá, mới đây Tony Hoàng còn mời Daniel Moore, tay vợt từng chơi pickleball chuyên nghiệp ở cấp độ cao nhất của thế giới từ năm 2014, đến giao lưu tại TP.HCM và Hà Nội.

Phạm Nguyễn
#pickleball Việt Nam #Lý Minh Triết #Tony Hoàng #PPA Tour Asia Malaysia #đội tuyển pickleball Việt Nam #giải đấu pickleball

Xem thêm

Cùng chuyên mục