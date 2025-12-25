Chủ tịch VFF lý giải thành công của bóng đá Việt Nam, hé lộ tham vọng World Cup

TPO - Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan) cũng như giai đoạn quá bắt nguồn từ chiến lược đầu tư cho đào tạo trẻ, công tác chuẩn bị cũng như nỗ lực của tập thể HLV, cầu thủ ở từng giải đấu cụ thể.

Bóng đá Việt Nam có một kỳ SEA Games thành công trên đất Thái Lan với tấm HCV cùng U22 Việt Nam (ảnh M.D)

"Năm 2025 là năm đặc biệt khi tất cả những đội trẻ, đội tuyển của Việt Nam đều vượt qua vòng loại châu Á. Hiện chúng ta đã có 7 đội lọt vào VCK châu Á. Nếu AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, dự kiến bóng đá Việt Nam sẽ có đội thứ 8"-Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

Tại SEA Games 33, bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ với 2 HCV môn bóng đá nam và futsal nữ. Trong 1 năm, bóng đá Việt Nam đồng thời vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đồng thời đội U22 Việt Nam cũng giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết kết quả trên đến từ quá trình chuẩn bị có chiều sâu, trong đó tập trung quyết liệt vào khâu đào tạo trẻ. Các đội tuyển trẻ đều được cho tập huấn trong và ngoài nước, tích cực thi đấu quốc tế để tăng kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn.

Bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa trẻ nhiều tiềm năng và kỳ vọng

"Chúng ta đã nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, tận dụng các quan hệ quốc tế để mang lại cho các đội tuyển những chuyến tập huấn ở các nước có nền bóng đá phát triển, được cọ xát với các đội tuyển chất lượng. VFF đã thực hiện công việc chuẩn bị cho các đội với khối lượng rất lớn, khoảng 14 chuyến tập huấn quốc tế ở các cấp độ, vì vậy tất cả các đội tuyển đã thi đấu thành công và có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục"-ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiến hành nhập tịch mạnh mẽ. Điều này tạo áp lực đáng kể với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VFF vẫn kiên định kế hoạch và giải pháp riêng, đảm bảo giữ bản sắc, màu cờ sắc áo đồng thời không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cầu thủ trẻ, đẩy mạnh nội lực.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết việc các đội tuyển trẻ thường xuyên góp mặt ở VCK các giải châu Á là yêu cầu quan trọng để đảm bảo xây dựng được lứa cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh khi được cọ xát với các đối thủ mạnh. Thành công của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik là điểm sáng, cho thấy chiến lược đầu tư đúng đắn.

Mục tiêu của VFF là xây dựng lực lượng, hướng đến World Cup 2030 và 2034. Đội tuyển nữ cũng đặt mục tiêu lần 2 giành vé dự VCK World Cup. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam đang chờ phán quyết từ AFC liên quan đến bê bối sử sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, trong khi U23 Việt Nam tập trung cho VCK U23 châu Á 2026.