Thất vọng với trận thua U22 Việt Nam, Thủ tướng Thái Lan vẫn chấm 100 điểm cho màn trình diễn của đoàn thể thao chủ nhà

TPO - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng số lượng huy chương Vàng kỷ lục của đoàn thể thao chủ nhà tại SEA Games 33, cũng như tinh thần thể thao và sự văn minh của người dân Thái Lan xứng đáng nhận 100 điểm.

Có mặt tại Trung tâm Thể thao Hoàng gia Samrong để trao huy chương cho các vận động viên trượt băng tốc độ SEA Games 33, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ca ngợi đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan diễn ra thành công tốt đẹp, với những màn tranh tài gay cấn và các vận động viên cũng thể hiện tối đa khả năng.

Thủ tướng Thái Lan cũng đề cập tới vị trí đứng đầu của đoàn thể thao Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương với hơn 200 huy chương Vàng (chính xác là 233). "Đó là vì Thái Lan may mắn sở hữu những vận động viên tài năng, tính kỷ luật cao, tinh thần mạnh mẽ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tối đa của các bên liên quan", ông nói.

Điều tiếc nuối lớn nhất với chủ nhà là U22 Thái Lan không thể giành huy chương Vàng môn bóng đá nam, khi dẫn trước 2-0 nhưng thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết. Thủ tướng Anutin thừa nhận đây là "nỗi thất vọng lớn", nhưng trấn an rằng "trong thể thao có thắng có thua, nên lấy thất bại làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn".

Ông cũng nhận định, bất chấp những lời chỉ trích, SEA Games 33 đã diễn ra suôn sẻ với lễ khai mạc ấn tượng, đồng thời người dân Thái Lan cũng thể hiện tinh thần thể thao cũng như cách hành xử văn minh, biểu hiện là tràng pháo tay cổ vũ đoàn thể thao Campuchia trong ngày khai mạc. "Tôi chấm điểm tuyệt đối 100 cho SEA Games 33", ông nói.

Về lễ bế mạc, vào chiều ngày 20/12, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow cho biết đây còn là ngày để người Thái ăn mừng vì những kết quả đạt được, từ con số 233 huy chương Vàng đến kỳ đại hội diễn ra suôn sẻ. Ông cũng nhấn mạnh "những người không làm thì không có quyền chỉ trích, khi những người làm đã thể hiện cố gắng cao nhất".