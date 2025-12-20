Cú đấm khiến YouTuber nhập viện, thua ê chề trong trận boxing 184 triệu USD

Chiều 20/12 (giờ Hà Nội), trận so găng tâm điểm giữa Jake Paul và Joshua diễn ra tại Miami. Đúng như dự đoán, Youtuber đình đám trong làng quyền Anh hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của Joshua - võ sĩ từng 2 lần giữ đai vô địch hạng nặng thế giới thống nhất.

Joshua vừa đánh vừa cợt nhả đối thủ. Paul chỉ trụ đến hiệp 6, trước khi bị dồn vào góc đài và hứng trọn combo đòn. Cú đấm trực diện bằng tay phải của Joshua đi trọn vào mặt Paul, khiến YouTube loạng choạng ngã xuống sân. Sau đó, trọng tài xác định Paul không thể tiếp tục trận đấu và Joshua thắng TKO (knock-out kỹ thuật).

Theo Daily Star, Paul gặp vấn đề nghiêm trọng ở mặt sau khi lĩnh nhiều cú đấm từ Joshua. YouTuber khẩn trương phải tự lái xe đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng chấn thương. Thông tin ban đầu tiết lộ Paul bị gãy xương hàm, cần 6 tuần để điều trị dứt điểm.

Jake Paul (trái) bị đấm tơi tả.

Trước đó, Paul là người tuyên chiến Joshua. Paul đã kéo cựu vô địch hạng nhẹ Gervonta Davis lên võ đài nhưng trận đấu đổ bể. Sau đó, Joshua là người được chọn để cùng Paul thượng đài trong trận đấu có giá trị 184 triệu USD, theo Sporrt Shistori. Mỗi người sẽ được chia đều 92 triệu USD sau trận.

Paul tuyên bố nếu gộp cả bản quyền truyền hình và quảng cáo, trận đấu có giá trị lên tới 267 triệu USD nhưng đây là thông tin chưa xác thực.

Trận Joshua so găng Paul mang tính chất giải trí là chính, vì khác biệt trình độ và thể hình giữa 2 tay đấm quá lớn. Paul chỉ là tay đấm nghiệp dư, chuyên biểu diễn, trong khi Joshua là cựu vô địch từng tung hoành ngang dọc ở làng quyền Anh thế giới. Ngay lúc này, Joshua có thể đã qua thời đỉnh cao nhưng đấu Paul vẫn là thử thách đơn giản.