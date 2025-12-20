Nhận định Newcastle vs Chelsea, 19h30 ngày 20/12: The Blues phá dớp

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Chelsea, vòng 17 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Newcastle và Chelsea. Chích chòe khó lòng tạo ra bất ngờ trước Chelsea khi gặp vấn đề về cả lực lượng lẫn phong độ.

Nhận định Newcastle vs Chelsea

Tối nay, Newcastle tiếp đón Chelsea trong trận đấu được đánh giá là căng thẳng nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh. Newcastle vừa đánh bại Fulham để giành vé vào bán kết Carabao Cup, nhưng họ gặp vấn đề lớn ở giải vô địch quốc gia. Đội bóng của HLV Eddie Howe thiếu sự ổn định cần thiết và đang tụt lại khá xa trong cuộc đua vào tốp 5.

Sau 16 vòng đấu, họ chỉ giành được 22 điểm và đứng thứ 12 trê bảng xếp hạng, kém Crystal Palace 4 điểm và kém Chelsea (hạng 4) đến 6 điểm. Cuối tuần trước, Newcastle đã chịu trận thua muối mặt trước kình địch vùng Đông Bắc nước Anh là Sunderland. Đó là trận đấu mà “Chích chòe” bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào. Tệ hơn, người khiến họ thua trận là tiền đạo chủ lực Nick Woltemade với pha đánh đầu phản lưới khó tin ở đầu hiệp 2.

Tương tự Newcastle, Chelsea cũng chưa thể tìm được sự ổn định vì phải chia sức cho nhiều đấu trường. The Blues có thể đè bẹp Barca, hòa trên thế thắng trước Arsenal nhưng cũng có thể thua đội bóng mới lên hạng Leeds 1-3. Phong độ sân khách của Chelsea khá tệ, khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây (hòa 1, thua 2).

HLV Enzo Maresca đang vật lộn với Chelsea. Ảnh: AP

Dù vậy, hai trận thắng liên tiếp trước Everton và Cardiff City vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea, đặc biệt với HLV Enzo Maresca. Trước đó, chiến lược gia người Italia đã tỏ ra bất mãn khi tuyên bố ông thiếu sự ủng hộ từ toàn đội. Maresca từ chối làm rõ những bình luận của ông nhắm vào ai, nhưng sau khi đánh bại Cardiff, ông khẳng định mình rất vui và “ngày càng yêu mến” các cầu thủ của mình.

Làm khách của Newcastle là thử thách đầy khó khăn, nhưng Chelsea có cơ hội lớn nối dài mạch thắng vì đội chủ nhà khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Ở trận này, Newcastle mất Dan Burn (xương sườn), Nick Pope (háng), Kieran Trippier (gân kheo), Sven Botman (lưng) vì các chấn thương khác nhau. Mới nhất, hậu vệ cánh đa năng Tino Livramento cũng chấn thương nặng, trong khi khả năng ra sân của Lewis Hall còn bỏ ngỏ.

Newcastle đã để thủng lưới trong cả 9 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ chưa bao giờ trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới dưới thời Eddie Howe. Tuy nhiên, với hàng thủ sứt mẻ hiện tại, Chích chòe khó lòng giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh như Chelsea.

Điểm mạnh nhất của Newcastle là sức chiến đấu ở tuyến giữa với bộ ba , Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton. Thế nhưng, hàng tiền vệ này cũng khó lòng áp đảo 2 ngôi sao đắt giá của Chelsea là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Với tương quan lực lượng và phong độ như vậy, Newcastle nhiều khả năng sẽ thua Chelsea tại St James' Park sau 3 năm thắng liên tiếp.

Phong độ Newcastle vs Chelsea