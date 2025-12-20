Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Newcastle vs Chelsea, 19h30 ngày 20/12: The Blues phá dớp

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Chelsea, vòng 17 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Newcastle và Chelsea. Chích chòe khó lòng tạo ra bất ngờ trước Chelsea khi gặp vấn đề về cả lực lượng lẫn phong độ.

newcastle-vs-chelsea-predictions.jpg

Nhận định Newcastle vs Chelsea

Tối nay, Newcastle tiếp đón Chelsea trong trận đấu được đánh giá là căng thẳng nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh. Newcastle vừa đánh bại Fulham để giành vé vào bán kết Carabao Cup, nhưng họ gặp vấn đề lớn ở giải vô địch quốc gia. Đội bóng của HLV Eddie Howe thiếu sự ổn định cần thiết và đang tụt lại khá xa trong cuộc đua vào tốp 5.

Sau 16 vòng đấu, họ chỉ giành được 22 điểm và đứng thứ 12 trê bảng xếp hạng, kém Crystal Palace 4 điểm và kém Chelsea (hạng 4) đến 6 điểm. Cuối tuần trước, Newcastle đã chịu trận thua muối mặt trước kình địch vùng Đông Bắc nước Anh là Sunderland. Đó là trận đấu mà “Chích chòe” bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào. Tệ hơn, người khiến họ thua trận là tiền đạo chủ lực Nick Woltemade với pha đánh đầu phản lưới khó tin ở đầu hiệp 2.

Tương tự Newcastle, Chelsea cũng chưa thể tìm được sự ổn định vì phải chia sức cho nhiều đấu trường. The Blues có thể đè bẹp Barca, hòa trên thế thắng trước Arsenal nhưng cũng có thể thua đội bóng mới lên hạng Leeds 1-3. Phong độ sân khách của Chelsea khá tệ, khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây (hòa 1, thua 2).

ap25343791452595.jpg
HLV Enzo Maresca đang vật lộn với Chelsea. Ảnh: AP

Dù vậy, hai trận thắng liên tiếp trước Everton và Cardiff City vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea, đặc biệt với HLV Enzo Maresca. Trước đó, chiến lược gia người Italia đã tỏ ra bất mãn khi tuyên bố ông thiếu sự ủng hộ từ toàn đội. Maresca từ chối làm rõ những bình luận của ông nhắm vào ai, nhưng sau khi đánh bại Cardiff, ông khẳng định mình rất vui và “ngày càng yêu mến” các cầu thủ của mình.

Làm khách của Newcastle là thử thách đầy khó khăn, nhưng Chelsea có cơ hội lớn nối dài mạch thắng vì đội chủ nhà khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Ở trận này, Newcastle mất Dan Burn (xương sườn), Nick Pope (háng), Kieran Trippier (gân kheo), Sven Botman (lưng) vì các chấn thương khác nhau. Mới nhất, hậu vệ cánh đa năng Tino Livramento cũng chấn thương nặng, trong khi khả năng ra sân của Lewis Hall còn bỏ ngỏ.

Newcastle đã để thủng lưới trong cả 9 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ chưa bao giờ trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới dưới thời Eddie Howe. Tuy nhiên, với hàng thủ sứt mẻ hiện tại, Chích chòe khó lòng giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh như Chelsea.

Điểm mạnh nhất của Newcastle là sức chiến đấu ở tuyến giữa với bộ ba , Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton. Thế nhưng, hàng tiền vệ này cũng khó lòng áp đảo 2 ngôi sao đắt giá của Chelsea là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Với tương quan lực lượng và phong độ như vậy, Newcastle nhiều khả năng sẽ thua Chelsea tại St James' Park sau 3 năm thắng liên tiếp.

Phong độ Newcastle vs Chelsea

phong-do-new-vs-chel.png

Đội hình dự kiến Newcastle vs Chelsea

Newcastle: Aaron Ramsdale, Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schar, Lewis Hall, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Anthony Gordon, Nick Woltemade.

Chelsea: Robert Sanchez, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto, Joao Pedro.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 1-2 Chelsea

A Phi
#Newcastle vs Chelsea #nhận định Newcastle vs Chelsea #nhận định bóng đá #đối đầu Newcastle vs Chelsea #Newcastle #Chelsea

Xem thêm

Cùng chuyên mục