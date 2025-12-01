Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

HLV Maresca chỉ trích trọng tài bất công khiến Chelsea thiệt thòi trước Arsenal

Đặng Lai

TPO - Tối qua, trận đấu tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh đã diễn ra giữa Chelsea và Arsenal. Kết quả là 2 đội chia điểm 1-1 ở thế các vị khách được thi đấu hơn người trong 1 tiếng đồng hồ. Theo huấn luyện viên Enzo Maresca, chính sự thiếu nhất quán của trọng tài Anthony Taylor là lý do khiến trận đấu diễn ra không theo ý muốn của ông.

img-7399.jpg

Điều khiến nhà cầm quân Chelsea bức xúc với người điều hành trận đấu vì ông cho rằng nếu như trọng tài Anthony Taylor truất quyền thi đấu của Moise Caicedo do lỗi vào bóng thô bạo thì các trọng tài cũng phải làm tương tự với Rodrigo Bentancur, ở tình huống tiền vệ Tottenham vào bóng triệt hạ với Reece James khi Chelsea thắng Tottenham 1-0 cách đây 1 tháng.

Đặc biệt, ông tỏ ra không phục quyết định của trọng tài Anthony Taylor ở tình huống cuối hiệp 1 trận đấu đêm qua. Khi ấy, Chalobah đã nhận cú cùi chỏ mạnh từ hậu vệ Hincapie bên phía Arsenal. Cả 2 cùng nhảy lên tranh bóng nhưng hậu vệ chủ nhà thất thế hơn và lĩnh trọn cú vung tay từ đối thủ.

img-7400.jpg
Trọng tài rút thẻ đỏ Caicedo sau tình huống đạp vào chân đối phương

Vùng gần mắt của Chalobah sưng lên. Cả ban huấn luyện cũng như các cầu thủ The Blues đều khẳng định với Anthony Taylor rằng đây là lỗi đáng bị thẻ đỏ nhưng ông không có bất cứ quyết định gì với hậu vệ Arsenal.

"Tôi không phải đối việc Caicedo nhận thẻ đỏ. Nhưng nếu như vậy, tại sao Bentancur không bị đuổi trong pha bóng tương tự? Tại sao lại có hai quyết định khác nhau?", Maresca chất vấn sau trận. “Trọng tài khẳng định với tôi tình huống Hincapie phạm lỗi với Chalobah là không phải cùi chỏ. Nhưng cậu ấy bị bầm mắt và phải chườm đá giữa hiệp. Thật khó hiểu".

Bất chấp việc phải thi đấu thiếu người, Maresca khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong cả trận. "Đôi khi bạn phải chấp nhận ra về với 1 điểm", ông nói. "11 đấu 11, chúng tôi đã chơi hay hơn, kiểm soát thế trận và không cho họ tạo ra cơ hội rõ rệt.

Khi mất người, các cầu thủ vẫn phản ứng tuyệt vời. Khi đá với 10 người trước Arsenal, bạn cần những cá nhân như Robert (Sanchez) và Reece (James). Chúng tôi vui với màn trình diễn của cả hai”.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #kết quả ngoại hạng Anh #tỉ số ngoại hạng Anh #trọng tài #Chelsea #Chelsea vs Arsenal #Anthony Taylor

