Nhận định Barcelona vs Alaves, 22h15 ngày 29/11: Chiếm thế thượng phong

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Alaves, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona sẽ phả hơi nóng vào gáy Real Madrid nếu đả bại "con mồi ưa thích" Alaves. Họ cần phải làm điều đó để xua tan nỗi buồn sau thất bại bạc nhược trước Chelsea.

Barcelona đối đầu với "con mồi" ưa thích Alaves.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Alaves

Barcelona vừa trải qua một tuần đầy cảm xúc trái ngược. Bầu không khí lễ hội rực rỡ tại Camp Nou khi họ nghiền nát Athletic Bilbao 4-0 trong ngày trở về sân nhà sau thời gian dài cải tạo nhanh chóng bị xua tan bởi cú vấp ngã 0-3 trước Chelsea tại Champions League. Trận thua đậm ấy một lần nữa khắc sâu cái dớp đáng quên của đội bóng xứ Catalan mỗi khi ghé thăm Stamford Bridge, đồng thời kéo họ trở lại thực tế khắc nghiệt ở đấu trường châu lục.

Dẫu vậy, Barcelona đang cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ rệt ở La Liga. Đội bóng của Hansi Flick mới chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận ở giai đoạn phân hạng châu Âu, nhưng tại giải quốc nội, họ vừa thắng liền ba vòng trước Elche, Celta Vigo và Bilbao. Chuỗi kết quả đủ để Barcelona vươn trở lại nhóm đầu và nuôi hy vọng bám đuổi Real Madrid.

Lịch thi đấu trước mắt của Barcelona ở La Liga khá dày đặc khi họ phải lần lượt đụng độ Alaves, Atletico Madrid và Real Betis trước khi bước vào trận đấu then chốt với Eintracht Frankfurt ở Champions League. Vì vậy, màn tiếp đón Alaves được xem là cơ hội quan trọng để duy trì mạch thắng và tạo lợi thế tinh thần trước chặng đường đầy áp lực. Với phong độ tốt dần lên, cùng sự trở lại mạnh mẽ của các trụ cột trên hàng công, Barcelona có lý do để hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp. Nếu giành trọn 3 điểm, họ sẽ tạm thời vượt Real Madrid để chiếm ngôi đầu trước khi vòng 14 khép lại.

Ở chiều ngược lại, Alaves bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng cùng 15 điểm. Họ thắng 4, hòa 3 và thua 6 sau 13 lượt trận, thành tích cho thấy sự nỗ lực nhưng vẫn chưa tạo được sự bứt phá. Dù mùa trước chỉ đứng thứ 15, Alaves lại là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm của La Liga khi có mặt trong 9/10 mùa giải gần nhất. Không thi đấu ở cúp châu Âu giúp họ có nền tảng thể lực tốt hơn, nhưng chừng đó có lẽ vẫn là chưa đủ để bù đắp chênh lệch đẳng cấp khi làm khách tại Camp Nou.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Alaves

Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Barcelona thắng 3, hòa 1, thua 1. Alaves đạt thành tích thắng 2, thua 3.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn ủng hộ Barcelona. Trong 49 lần gặp nhau trước đây, đội bóng xứ Catalan thắng tới 35 trận. Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Alaves đều trắng tay. Kể từ tháng 10/2021, đội bóng xứ Basque chưa từng giành điểm trước Barcelona, và lần cuối họ đánh bại đối thủ đã diễn ra cách đây gần một thập kỷ.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Alaves

Barcelona không có sự phục vụ của Ter Stegen và Gavi do chấn thương.

Alaves vắng Nikola Maras do chấn thương. Facundo Garces bị treo giò.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Alaves

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Rashford; Torres

Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Vicente, Blanco, Suarez, Alena; Martinez, Boye.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-0 Alaves