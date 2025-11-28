Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Vĩnh Xuân
TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức dự SEA Games 33 (Thái Lan) với thành phần gồm 23 cầu thủ vào ngày mai, 29/11.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-191742.png
HLV Kim Sang-sik sẽ chịu áp lực lớn tại SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

"Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games 33. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi vì họ đều tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ"-HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở buổi tập chiều 28/11 của đội tuyển U22 Việt Nam tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết thúc Panda Cup 2025 (Trung Quốc), đội tuyển U22 Việt Nam về nước và rèn quân tại đây để chuẩn bị cho ngày lên đường tham dự SEA Games 33. Danh sách chuẩn bị ban đầu gồm 28 cầu thủ. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường phút chót không có tên do chấn thương.

Theo quy định, U22 Việt Nam sẽ phải chốt danh sách chính thức còn 23 cầu thủ. HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tỏ ra tiếc vì sự vắng mặt của Văn Trường và cho biết đang cân nhắc phương án thay thế.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-191754.png

Do tình trạng bão lũ tại Songkhla, bảng đấu của U22 Việt Nam phải chuyển tới sân Rajamangala (Bangkok). Lịch thi đấu của đội cũng thay đổi khi trận đấu với U22 Lào sẽ diễn ra ngày 3/12 thay vì 4/12 như kế hoạch ban đầu.

Ông Kim Sang-sik cho biết ngày mai 29/12, danh sách chính thức U22 Việt Nam sẽ được công bố. Tới ngày 1/12, toàn đội sẽ di chuyển sang Bangkok để chuẩn bị cho SEA Games 33. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cử đoàn tiền trạm để kiểm tra điều kiện ăn nghỉ, cơ sở vật chất và di chuyển...của đội nhằm hỗ trợ thầy trò ông Kim Sang-sik tập trung tối đa cho chuyên môn.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Văn Trường #Thái Lan #Bangkok

