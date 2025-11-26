Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thông tin mới về điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch cho khả năng đội tuyển U22 Việt Nam chuyển địa điểm thi đấu vòng bảng tới Bangkok thay vì Songkhla vì lũ lụt bất thường.

anh-chup-man-hinh-2025-09-03-luc-194934.png
U22 Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn nước rút trước SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Theo kế hoạch ban đầu của nước chủ nhà Thái Lan, bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ được tổ chức tại Songkhla. Đây là 1 trong 3 tỉnh đăng cai SEA Games 33, bên cạnh Bangkok và Chonburi.

Tuy nhiên, thời tiết bất thường gây lũ lụt lịch sử đã khiến Songkhla bị ngập trên diện rộng, ảnh hưởng tới cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị. Nước chủ nhà Thái Lan vì vậy phải lên phương án chuyển các môn thi đấu tại đây gồm bóng đá nam tới địa điểm khác.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay cho biết nhiều khả năng các trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chuyển tới sân Rajamangala (thủ đô Bangkok).

anh-chup-man-hinh-2025-11-26-luc-182043.png
HLV Kim Sang-sik chịu áp lực không nhỏ tại SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

"Hiện chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ nước chủ nhà Thái Lan để triển khai kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên nhiều khả năng đội sẽ thi đấu tại Bangkok. Bộ phận chuyên môn sẽ cập nhật tình hình để đảm bảo công tác chuẩn bị hậu cần cho U22 Việt Nam chu đáo, giúp HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ tập trung cho chuyên môn"-vị này cho biết.

Tại các kỳ đại hội hoặc giải đấu quốc tế, VFF thường xuyên cử tiền trạm tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh và di chuyển...nơi tổ chức nhằm giúp các ĐTQG được chuẩn bị chu đáo nhất. Thủ đô Bangkok của Thái Lan là đô thị thường xuyên diễn ra tắc đường, kẹt xe. Đặc biệt thời gian diễn ra SEA Games lưu lượng khách quốc tế lớn đòi hỏi kế hoạch di chuyển phải thuận tiện.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đang tập trung tại Bà Rịa-Vũng Tàu để hoàn thiện công tác chuyên môn trước khi lên đường sang Thái Lan.

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #Kim Sang-sik #Thái Lan #Bangkok #Rajamangala #Songkhla #lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục