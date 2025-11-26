Thông tin mới về điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch cho khả năng đội tuyển U22 Việt Nam chuyển địa điểm thi đấu vòng bảng tới Bangkok thay vì Songkhla vì lũ lụt bất thường.

U22 Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn nước rút trước SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Theo kế hoạch ban đầu của nước chủ nhà Thái Lan, bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ được tổ chức tại Songkhla. Đây là 1 trong 3 tỉnh đăng cai SEA Games 33, bên cạnh Bangkok và Chonburi.

Tuy nhiên, thời tiết bất thường gây lũ lụt lịch sử đã khiến Songkhla bị ngập trên diện rộng, ảnh hưởng tới cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị. Nước chủ nhà Thái Lan vì vậy phải lên phương án chuyển các môn thi đấu tại đây gồm bóng đá nam tới địa điểm khác.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay cho biết nhiều khả năng các trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chuyển tới sân Rajamangala (thủ đô Bangkok).

HLV Kim Sang-sik chịu áp lực không nhỏ tại SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

"Hiện chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ nước chủ nhà Thái Lan để triển khai kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên nhiều khả năng đội sẽ thi đấu tại Bangkok. Bộ phận chuyên môn sẽ cập nhật tình hình để đảm bảo công tác chuẩn bị hậu cần cho U22 Việt Nam chu đáo, giúp HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ tập trung cho chuyên môn"-vị này cho biết.

Tại các kỳ đại hội hoặc giải đấu quốc tế, VFF thường xuyên cử tiền trạm tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh và di chuyển...nơi tổ chức nhằm giúp các ĐTQG được chuẩn bị chu đáo nhất. Thủ đô Bangkok của Thái Lan là đô thị thường xuyên diễn ra tắc đường, kẹt xe. Đặc biệt thời gian diễn ra SEA Games lưu lượng khách quốc tế lớn đòi hỏi kế hoạch di chuyển phải thuận tiện.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đang tập trung tại Bà Rịa-Vũng Tàu để hoàn thiện công tác chuyên môn trước khi lên đường sang Thái Lan.